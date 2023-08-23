"Не должно удивлять": у Байдена отреагировали на вероятную гибель Пригожина
Президент США Джо Байден уже знает об авиакатастрофе, которая произошла в России с самолетом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Случилось это вечером, 23 августа.
Об этом сообщили в Белом доме, передает CNN.
Реакция Белого дома
По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, "никого не должно удивлять", если будут подтверждены данные о том, что на борту разбившегося самолета находился главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин.
"Мы видели отчеты. Если это подтвердится, никого не стоит удивлять. Пагубная война в Украине привела к маршу частной армии на Москву, а теперь — казалось бы — к этому", — заявила спикер совета Эдриен Уотсон.
Что случилось
В России в Тверской области сообщается о падении самолета, который якобы принадлежит главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.
Напомним, государственный телеканал РФ "Россия 24" сообщил о гибели Евгения Пригожина.