"Не должно удивлять": у Байдена отреагировали на вероятную гибель Пригожина

Президент США Джо Байден. Фото: google.com

Президент США Джо Байден уже знает об авиакатастрофе, которая произошла в России с самолетом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Случилось это вечером, 23 августа.

Об этом сообщили в Белом доме, передает CNN.

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Реакция Белого дома

По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, "никого не должно удивлять", если будут подтверждены данные о том, что на борту разбившегося самолета находился главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин.

"Мы видели отчеты. Если это подтвердится, никого не стоит удивлять. Пагубная война в Украине привела к маршу частной армии на Москву, а теперь — казалось бы — к этому", — заявила спикер совета Эдриен Уотсон.

Что случилось

В России в Тверской области сообщается о падении самолета, который якобы принадлежит главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Напомним, государственный телеканал РФ "Россия 24" сообщил о гибели Евгения Пригожина.