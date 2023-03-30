"Не вдається змусити українців страждати": скабеєва влаштувала істерику в ефірі "России 1"

Пропагандисти засмучені тим, що рф не вдалося залишити Україну без світла

Російську пропагандистку ольгу скабеєву неприємно вразила наявність світла у будинках українців. Цим сумним для росії фактом вона поділилася в ефірі федерального телеканалу "Россия 1".

"Не хочу нікому псувати настрій, але всі чудово знають, що в українській столиці вже практично не буває перебоїв ні зі світлом, ні з електрикою. Українці не сидять без світла останнім часом, найтриваліший блекаут тривав, за інформацією того ж Кличка, десять годин", — поскаржилася скабеєва.

Посилаючись на якихось "американських пропагандистів", ольга скабеєва констатувала, що російські атаки на українську енергосистему своєї мети не досягли.

"Всі американські пропагандисти вказують на те, що ну не виходить, або ми не ставимо такого завдання останнім часом — змусити всіх страждати в Україні", — заявила вона.

Ціна питання

Можливо, якби російська пропагандистка спромоглася підрахувати, скільки грошей витратив кремль на безплідні спроби залишити українців без світла, вона засмутилася б ще більше. За підрахунками телеграм-каналу "Ціна держави", з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року росія випустила по Україні 857 ракет загальною вартістю 7,789 млрд доларів.

При цьому глобального дефіциту в українських енергомережах немає вже майже два місяці. Як повідомив 28 березня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, у найближчі шість місяців в енергосистемі буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Відключення світла в окремих областях країни 29 березня були пов'язані не з дефіцитом електроенергії, а з негодою, яка обрушилася на Україну, — штормовим вітром і снігом з дощем.

Нагадаємо, раніше ольга скабеєва розповіла росіянам про "бандерівців з підвищеним рівнем русофобії", яких нібито вирощуватимуть в українських біолабораторіях.

Також минулого тижня гості шоу скабеєвої заплуталися у власних фейках про Бахмут.