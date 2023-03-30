"Не удается заставить украинцев страдать": скабеева устроила истерику в эфире "россии 1"

Пропагандисты огорчены тем, что россии не удалось оставить Украину без света

Российскую пропагандистку скабееву ольгу неприятно поразило наличие света в домах украинцев. Этим печальным для россии фактом она поделилась в эфире федерального телеканала "россия 1".

"Не хочу никому портить настроение, но все прекрасно знают, что в украинской столице уже практически не бывает перебоев ни со светом, ни с электричеством. Украинцы не сидят без света в последнее время, самый продолжительный блекаут длился, по информации Кличко, десять часов" , – пожаловалась скабеева.

Ссылаясь на неких "американских пропагандистов", скабеева ольга констатировала, что российские атаки на украинскую энергосистему своей цели не достигли.

"Все американские пропагандисты указывают на то, что ну не получается, или мы не ставим такую задачу в последнее время — заставить всех страдать в Украине", — заявила она.

Цена вопроса

Возможно, если бы российская пропагандистка сумела подсчитать, сколько денег потратил кремль на бесплодные попытки оставить украинцев без света, она расстроилась бы еще больше. По подсчетам телеграмм-канала "Цена государства" с 10 октября 2022 по 9 марта 2023 года россия выпустила по Украине 857 ракет общей стоимостью $7,789 млрд.

При этом глобального дефицита в украинских энергосетях нет уже около двух месяцев. Как сообщил 28 марта председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в ближайшие шесть месяцев у энергосистемы будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей. Отключение света в отдельных областях страны 29 марта было связано не с дефицитом электроэнергии, а с обрушившимся на Украину непогодой — штормовым ветром и снегом с дождем.

Напомним, ранее Ольга скабеева рассказала россиянам о "бандеровцах с повышенным уровнем русофобии", которые якобы будут выращиваться в украинских биолабораториях .

Также на прошлой неделе гости шоу скабеевой запутались в собственных фейках о Бахмуте .