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Не витримує критики: заява Симоньян про випробування ядерної бомби шокувала науковців у РФ

4 жовтня 2023 20:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Не витримує критики: заява Симоньян про випробування ядерної бомби шокувала науковців у РФ
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян виступила з одіозною заявою, закликавши провести випробування ядерної бомби десь над Сибіром. Втім, така пропозиція шокувала навіть декого в самій Російській Федерації. 

Про це повідомляє видання "Медуза".

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Фізик, доцент Новосибірського державного технічного університету Валерій Христофоров здивувався, як у Симоньян "язик повернувся таке сказати".

"Наслідки термоядерного вибуху просто жахливі, моторошні та й навіть від атомної бомби", — сказав він.

В Інституті ядерної фізики Сибірського відділення РАН сказали, що для Сибіру термоядерний вибух матиме катастрофічні наслідки, прорахувати його наслідки неможливо, а можуть загинути мільйони людей.

"Зараження може поширитись по всій Землі та випасти опадами в іншому регіоні, країні — це негативні наслідки, які можливі повсюдно. А катастрофічні — локальні", — розповіли в Інституті.

Реакція військових

Член комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв заявив, що "з такими заявами з боку Росії виходити не треба".

"Часто брязкають ядерною зброєю. Так, вона у нас є, знаходиться в нормальному стані та готова до застосування. Але якщо його використовує колективний Захід", — сказав він.

Що сказала Симоньян

Маргарита Симоньян пригрозила статтею про хибний донос тим, хто розкритикував її за ідею підірвати ядерну бомбу над Сибіром

"Я теж вмію писати. Заяви в тому числі. Є така стаття 306. Помилковий донос називається. Щоправда, мені Боженька не велить так робити. Велить підставляти ліву щоку. Я намагаюся. От і ви побійтеся Бога. Про всяк випадок", — написала Симоньян.

Раніше ми розповідали, що відома російська пропагандистка та головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян запропонувала здійснити термоядерний вибух над територією Сибіру. Ця пропозиція з'явилася у відповідь на повідомлення про нарощування військової сили українських Збройних сил шляхом підтримки від Заходу.

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