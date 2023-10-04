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Не выдерживает критики: заявление Симоньян об испытаниях ядерной бомбы шокировало ученых в РФ

4 октября 2023 20:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Не выдерживает критики: заявление Симоньян об испытаниях ядерной бомбы шокировало ученых в РФ
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян выступила с одиозным заявлением, призвав провести испытания ядерной бомбы где-то над Сибирью. Впрочем, такое предложение шокировало даже некоторых в самой Российской Федерации.

Об этом сообщает издание "Медуза".

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Физик, доцент Новосибирского государственного технического университета Валерий Христофоров удивился, как у Симоньян "повернулся язык такое сказать".

"Последствия термоядерного взрыва просто ужасающие, жуткие, да и даже от атомной бомбы" , - сказал он.

В Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН сказали, что для Сибири термоядерный взрыв будет иметь катастрофические последствия, просчитать его последствия невозможно, а могут погибнуть миллионы людей.

"Заражение может распространиться по всей Земле и выпасть осадками в другом регионе, стране — это негативные последствия, которые возможны повсеместно. А катастрофические — локальные", — рассказали в Институте.

Реакция военных

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что "с такими заявлениями со стороны России выходить не следует".

"Часто звенят ядерным оружием. Да, оно у нас есть, находится в нормальном состоянии и готово к применению. Но если его использует коллективный Запад" , — сказал он.

Что сказала Симоньян

Маргарита Симоньян пригрозила статьей о ложном доносе тем, кто раскритиковал ее за идею взорвать ядерную бомбу над Сибирью.

"Я тоже умею писать. Заявления в том числе. Есть такая статья 306. Ошибочный донос называется. Правда, мне Боженька не велит так делать. Велит подставлять левую щеку. Я стараюсь. Вот и вы побойтесь Бога. На всякий случай", — написала Симоньян.

Ранее мы рассказывали, что известная российская пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила совершить термоядерный взрыв над территорией Сибири. Это предложение появилось в ответ на сообщение о наращивании военной силы Украинских Вооруженных Сил путем поддержки от Запада.

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