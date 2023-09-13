"Не всі важливі країни приєднались": міністр юстиції натякнув, що Бразилія може вийти з МКС

Міністр юстиції та громадської безпеки Бразилії Флавіо Діно. Фото: Poder 360

Міністр юстиції та громадської безпеки Бразилії Флавіо Діно заявив, що бразильська дипломатія може переглянути приєднання держави до Міжнародного кримінального суду Гааги. На думку міністра, до МКС не доєдналися усі держави, які повинні.

Про це пише Correio Braziliense.

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У березні МКС видав ордери на арешт Путіна за військові злочини. Будучи підписантом угоди про створення суду, Бразилія повинна виконувати розпорядження, якщо президент Росії прибуде в країну. За словами міністра юстиції Флавіо Діно, не всі "важливі країни" приєдналися до МКС.

"Президент Лула де Сільва правильно попередив, що існує дисбаланс, за якого деякі країни дотримуються юрисдикції Міжнародного кримінального суду, а інші ні, наприклад, США, Китай та інші важливі країни", — заявив він.

До того ж за його словами, бразильська дипломатія знатиме, як це оцінити таку заяву глави держави.

"Якби така ситуація виникла, то було б необхідно провести аналіз того, чи був би дотриманий цей міжнародний договір з урахуванням цієї конкретної обставини, за якої великі країни планети не приєдналися до МКС", — зазначив міністр.

Водночас Діно стверджує, що Гаазький суд "належить не всім націям".

"Це те попередження, яке зробив президент щодо необхідності рівності між країнами. Іншими словами: або всі погоджуються, або немає сенсу мати суд, який судить лише одних, а інших — ні", — підкреслив посадовець.

Нагадаємо, Президент Бразилії Лула де Сілва заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін вирішить відвідати саміт G20 в Ріо-де-Жанейро наступного року, то його не заарештують.

Пізніше Сілва заявив, що вже судова влада Бразилії вирішуватиме, чи буде заарештований президент РФ.