"Не все важные страны присоединились": министр юстиции намекнул, что Бразилия может выйти из МКС

Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавио Дино. Фото: Poder 360

Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавио Дино заявил, что бразильская дипломатия может пересмотреть присоединение государства к Международному уголовному суду Гааги. По мнению министра, к МКС не присоединились все государства, которые должны.

Об этом пишет Correio Braziliense.

Читайте также:

В марте МКС выдал ордера на арест Путина за военные преступления. Являясь подписантом соглашения о создании суда, Бразилия должна выполнять распоряжение, если президент России прибудет в страну. По словам министра юстиции Флавио Дино, не все "важные страны" присоединились к МКС.

"Президент Лула де Сильва правильно предупредил, что существует дисбаланс, при котором некоторые страны соблюдают юрисдикцию Международного уголовного суда, а другие нет, например, США, Китай и другие важные страны", — заявил он.

К тому же, по его словам, бразильская дипломатия будет знать, как это оценить такое заявление главы государства.

"Если бы такая ситуация возникла, то было бы необходимо провести анализ того, был бы соблюден этот международный договор с учетом этого конкретного обстоятельства, при котором большие страны планеты не присоединились к МКС", — отметил министр.

В то же время Дино утверждает, что Гаагский суд "принадлежит не всем нациям".

"Это то предупреждение, которое сделал президент о необходимости равенства между странами. Другими словами: либо все соглашаются, либо нет смысла иметь суд, который судит только одних, а других нет", — подчеркнул чиновник.

Напомним, Президент Бразилии Лула де Силва заявил, что если российский диктатор Владимир Путин решит посетить саммит G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году, то его не арестуют.

Позже Силва заявил, что уже судебные власти Бразилии будут решать, будет ли арестован президент РФ.