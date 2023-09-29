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"Не зупинить ніяка сила": Сі Цзіньпін зробив гучну заяву щодо об'єднання КНР і Тайваню

29 вересня 2023 11:22
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Козюк Тетяна
редактор
"Не зупинить ніяка сила": Сі Цзіньпін зробив гучну заяву щодо об'єднання КНР і Тайваню
Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

З нагоди 74-ї річниці утворення КНР лідер Китаю Сі Цзіньпін виступив з промовою. У ній він, зокрема, згадав за Тайвань та заявив, що ніяка сила не зможе перешкодити возз’єднанню Пекіну з регіоном. 

Про це йдеться у заяві МЗС КНР.

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"Досягнення повного возз’єднання Батьківщини є прагненням народу, вимогою часу та історичною необхідністю і не може бути зупинене ніякою силою", — заявив Сі.

Лідер КНР закликав твердо дотримуватися принципу одного Китаю та "Консенсусу 1992 року" (варто нагадати, що це політичний термін, який з'явився у 1992 році на зустрічі урядовців КНР і Тайваню, де учасники підтвердили що два регіони не є окремими державами). 

За словами Сі Цзіньпіна, необхідно захищати фундаментальні інтереси китайської нації та поглиблювати інтеграцію з Тайванем.

"Наша сила походить від єдності і впевненість є ціннішою за золото. Китайський народ повинен продовжувати долати труднощі і йти вперед", — наголосив лідер. 

Нагадаємо, на китайському Ханчжоу стартували 19-ті Азійські ігри. Відкрила їх церемонія відкриття, яка перевершить майбутні Олімпійські ігри в Парижі. Попри очікування, ні Росію, ні Білорусь на них не запросили.

Додамо, що виконавчий віцепрезидент блоку Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз не має наміру розривати зв'язки з Китаю. Втім, європейці мають захистити себе, коли їх відкритістю зловживають. 

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