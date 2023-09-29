Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters

По случаю 74-летия образования КНР лидер Китая Си Цзиньпин выступил с речью. В ней он, в частности, упомянул Тайвань и заявил, что никакая сила не сможет помешать воссоединению Пекина с регионом.

Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

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"Достижение полного воссоединения Родины является стремлением народа, требованием времени и исторической необходимостью и не может быть остановлено никакой силой", — заявил Си.

Лидер КНР призвал твердо соблюдать принцип одного Китая и "Консенсуса 1992 года" (следует напомнить, что это политический термин, появившийся в 1992 году на встрече чиновников КНР и Тайваня, где участники подтвердили, что два региона не являются отдельными государствами).

По словам Си Цзиньпина, необходимо защищать фундаментальные интересы китайской нации и углублять интеграцию с Тайванем.

"Наша сила происходит от единства и уверенность ценнее золота. Китайский народ должен продолжать преодолевать трудности и идти вперед", — подчеркнул лидер.

Напомним, на китайском Ханчжоу стартовали 19 Азии. Открыла их церемония открытия, которая превзойдет предстоящие Олимпийские игры в Париже. Несмотря на ожидания, ни Россию, ни Белоруссию на них не пригласили.

Добавим, что исполнительный вице-президент блока Валдис Домбровскис заявил, что Европейский Союз не намерен разрывать связи с Китаем. Однако европейцы должны защитить себя, когда их открытостью злоупотребляют.