Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow "Не остановит никакая сила": Си Цзиньпин сделал громкое заявление об объединении КНР и Тайваня arrow

"Не остановит никакая сила": Си Цзиньпин сделал громкое заявление об объединении КНР и Тайваня

29 сентября 2023 11:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Не остановит никакая сила": Си Цзиньпин сделал громкое заявление об объединении КНР и Тайваня
Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По случаю 74-летия образования КНР лидер Китая Си Цзиньпин выступил с речью. В ней он, в частности, упомянул Тайвань и заявил, что никакая сила не сможет помешать воссоединению Пекина с регионом.

Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

Читайте также:

Что сказал Си Цзиньпин

"Достижение полного воссоединения Родины является стремлением народа, требованием времени и исторической необходимостью и не может быть остановлено никакой силой", — заявил Си.

Лидер КНР призвал твердо соблюдать принцип одного Китая и "Консенсуса 1992 года" (следует напомнить, что это политический термин, появившийся в 1992 году на встрече чиновников КНР и Тайваня, где участники подтвердили, что два региона не являются отдельными государствами).

По словам Си Цзиньпина, необходимо защищать фундаментальные интересы китайской нации и углублять интеграцию с Тайванем.

"Наша сила происходит от единства и уверенность ценнее золота. Китайский народ должен продолжать преодолевать трудности и идти вперед", — подчеркнул лидер.

Напомним, на китайском Ханчжоу стартовали 19 Азии. Открыла их церемония открытия, которая превзойдет предстоящие Олимпийские игры в Париже. Несмотря на ожидания, ни Россию, ни Белоруссию на них не пригласили.

Добавим, что исполнительный вице-президент блока Валдис Домбровскис заявил, что Европейский Союз не намерен разрывать связи с Китаем. Однако европейцы должны защитить себя, когда их открытостью злоупотребляют.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз