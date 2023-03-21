"Немає такого поняття як палестинський народ": ізраїльський міністр зробив скандальну заяву

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич зчинив одразу два скандали за один виступ

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Бецалель Смотрич, ультраправий ізраїльський міністр фінансів зробив чергову скандальну заяву під час виступу в Парижі. Політик заявив, що палестинського народу не існує, як поняття. Про це пише CNN.

Виступ міністра викликав хвилю обурення у Палестинської автономії та США, а також спровокувало конфлікт з Йорданією.

Палестинський скандал

Ізраїльський націоналіст Смотрич заявив, що палестинська нація виникла лише у минулому столітті, начебто у відповідь на створення єврейської держави:

"Хто був першим палестинським королем? Якою мовою розмовляють палестинці? Чи існувала колись палестинська валюта? Чи існує палестинська історія чи культура? Нічого. Немає такого поняття, як палестинський народ".

Бецалель Смотрич під час виступу в Парижі

Палестинська автономія назвала цю заяву расистською і розкритикувала її як спробу переписати історію.

Ця заява також підлила масла в вогонь відносин Ізраїлю з ХАМАСом — терористичним ісламським угрупованням, яке контролює Сектор Гази. ХАМАС заявив, що ці слова "чітко відображають фашистську політику розширення колоніальних поселень і примусового виселення палестинського народу, на якому була заснована держава-окупант".

Йорданський скандал

Під час лише одного виступу Бецалель Смотрич встиг зіпсувати стосунки Ізраїлю одразу з двома сусідами.

Річ у тому, що на трибуні, за якою стояв міністр, було зображено варіацію ізраїльського прапора зі збільшеною картою країни, яка включала в себе окупований Західний берег річки Йордан, Сектор Гази і більшу частину Йорданії.

У понеділок, 20 березня, Йорданія відкликала посла Ізраїлю на знак протесту. А міністерство закордонних справ країни заявило, що дії Смотрича порушують йордансько-ізраїльський мирний договір.

МЗС Ізраїлю написали у "Твіттері": "Ізраїль відданий мирній угоді з Йорданією 1994 року. Позиція Держави Ізраїль, яка визнає територіальну цілісність Йорданського Хашимітського Королівства, не змінилася.

Israel is committed to the 1994 peace agreement with Jordan. There has been no change in the position of the State of Israel, which recognizes the territorial integrity of the Hashemite Kingdom of Jordan. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 21, 2023

Передісторія

Це вже далеко не перша скандальна заява Смотрича.

Остання була кілька тижнів до цього — міністр закликав "стерти з лиця землі" палестинське місто Хувара на Західному березі річки Йордан. Це сталось після того, як двоє ізраїльтян були застрелені під час проїзду містом.

Після цієї заяви ізраїльські поселенці почали влаштовувати жорстокі напади заради помсти, внаслідок чого загинув один палестинець.

Нагадаємо, через спроби влади Ізраїлю провести судову реформу в країні піднялися масові протести.