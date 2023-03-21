"Нет такого понятия как палестинский народ": израильский министр сделал скандальное заявление
Бецалель Смотрич, израильский ультраправый министр финансов сделал очередное скандальное заявление во время выступления в Париже. Политик заявил, что палестинского народа не существует как понятия. Об этом пишет CNN.
Выступление министра вызвало волну возмущения в Палестинской автономии и США, а также спровоцировало конфликт с Иорданией.
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Палестинский скандал
Израильский националист Смотрич заявил, что палестинская нация возникла только в прошлом веке, как в ответ на создание еврейского государства:
"Кто был первым палестинским королем? На каком языке говорят палестинцы? Существовала ли когда-то палестинская валюта? Существует ли палестинская история или культура? Ничего. Нет такого понятия, как палестинский народ".
Палестинская автономия назвала это заявление расистским и раскритиковала его как попытку переписать историю.
Это заявление также подлило масла в огонь отношений Израиля с ХАМАСом — террористической исламской группировкой, которай контролирует Сектором Газа. ХАМАС заявил, что эти слова "четко отражают фашистскую политику расширения колониальных поселений и принудительного выселения палестинского народа, на котором было основано государство-оккупант".
Иорданский скандал
Во время одного выступления Бецалель Смотрич успел испортить отношения Израиля сразу с двумя соседями.
Дело в том, что на трибуне, за которой стоял министр, была изображена вариация израильского флага с увеличенной картой страны, включавшей в себя оккупированный Западный берег реки Иордан, Сектор Газы и большую часть Иордании.
В понедельник, 20 марта, Иордания отозвала посла Израиля в знак протеста. А министерство иностранных дел страны заявило, что действия Смотрича нарушают иорданско-израильский мирный договор.
МИД Израиля написали в "Твиттере": "Израиль предан мирному соглашению с Иорданией в 1994 году. Позиция Государства Израиль, признающего территориальную целостность Иорданского Хашимитского Королевства, не изменилась".
Israel является состоявшимся в 1994 году жертвой мира с Джорданом. Там будет не изменять положение в государстве из Israel, который рассчитал территорию по себе в Hashemite Kingdom of Jordan.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) 21 марта, 2023
Предыстория
Это уже далеко не первое скандальное заявление Смотрича.
Последняя была несколько недель до этого – министр призвал "стереть с лица земли" палестинский город Хувара на Западном берегу реки Иордан. Это произошло после того, как двое израильтян были застрелены во время проезда по городу.
После этого заявления израильские поселенцы начали устраивать жестокие нападения ради мести, в результате чего погиб один палестинец.
Напомним, из-за попыток властей Израиля провести судебную реформу в стране поднялись массовые протесты.