Півмільйона людей протестують в Ізраїлі: чого вимагають
У суботу, 11 березня, на вулиці Ізраїлю вийшли понад 500 тисяч осіб у рамках масштабних антиурядових протестів, які тривають уже 10 днів. Найбільша кількість протестувальників була зафіксована у місті Хайфі, де вийшли понад 300 тисяч осіб, а також у Тель-Авіві, де мітинги зібрали близько 200 тисяч учасників.
Про це пише ВВС.
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Протести в Ізраїлі
Головною причиною протестів став намір уряду Ізраїлю провести реформу судової системи, яка передбачає обмеження права Верховного суду приймати рішення, які не відповідають волі виконавчої та законодавчої гілок влади, а також зміни у процесі відбору суддів.
Опозиція виступає проти цих змін, вважаючи, що вони призведуть до ослаблення демократії у країні. Проте уряд переконує, що ця реформа на користь виборців. Під час протестів люди вимагають збереження незалежності судової системи та захисту демократичних цінностей.
Нагадаємо, що в січні цього року Верховний суд Ізраїлю заблокував призначення Ар'є Дері міністром охорони здоров'я та внутрішніх справ, оскільки він вважався прихильником чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Це також сприяло виникненню напруженості у суспільстві та посиленню антиурядових настроїв.
Нагадаємо, що протести в Грузії проти скандального закону про іноагентів показали, наскільки сильно країна не хоче російського впливу вдома. Як рука Москви постійно тягнеться у бік Грузії і як громадяни країни протистоять цьому, пише Наташа Ліндштедт, професор кафедри державного управління Ессекського університету.