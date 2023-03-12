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Півмільйона людей протестують в Ізраїлі: чого вимагають

12 березня 2023 09:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Протести в Ізраїлі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 11 березня, на вулиці Ізраїлю вийшли понад 500 тисяч осіб у рамках масштабних антиурядових протестів, які тривають уже 10 днів. Найбільша кількість протестувальників була зафіксована у місті Хайфі, де вийшли понад 300 тисяч осіб, а також у Тель-Авіві, де мітинги зібрали близько 200 тисяч учасників.

Про це пише ВВС.

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Головною причиною протестів став намір уряду Ізраїлю провести реформу судової системи, яка передбачає обмеження права Верховного суду приймати рішення, які не відповідають волі виконавчої та законодавчої гілок влади, а також зміни у процесі відбору суддів.

Опозиція виступає проти цих змін, вважаючи, що вони призведуть до ослаблення демократії у країні. Проте уряд переконує, що ця реформа на користь виборців. Під час протестів люди вимагають збереження незалежності судової системи та захисту демократичних цінностей.

Нагадаємо, що в січні цього року Верховний суд Ізраїлю заблокував призначення Ар'є Дері міністром охорони здоров'я та внутрішніх справ, оскільки він вважався прихильником чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Це також сприяло виникненню напруженості у суспільстві та посиленню антиурядових настроїв.

Нагадаємо, що протести в Грузії проти скандального закону про іноагентів показали, наскільки сильно країна не хоче російського впливу вдома. Як рука Москви постійно тягнеться у бік Грузії і як громадяни країни протистоять цьому, пише Наташа Ліндштедт, професор кафедри державного управління Ессекського університету.

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