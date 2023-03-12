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Полмиллиона человек протестуют в Израиле: чего требуют

12 марта 2023 09:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Протесты в Израиле
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 11 марта, на улицы Израиля вышли более 500 тысяч человек в рамках масштабных антиправительственных протестов, которые продолжаются уже 10 дней. Наибольшее количество протестующих было зафиксировано в городе Хайфе, где вышли более 300 тысяч человек, а также в Тель-Авиве, где митинги собрали около 200 тысяч участников.

Об этом пишет BBC.

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 Главной причиной протестов стало намерение правительства Израиля провести реформу судебной системы, которая предусматривает ограничение права Верховного суда принимать решения, не соответствующие воле исполнительной и законодательной ветвей власти, а также изменения в процессе отбора судей.

Оппозиция выступает против этих изменений, считая, что они приведут к ослаблению демократии в стране. Однако правительство убеждает, что эта реформа в интересах избирателей. В ходе протестов люди требуют сохранения независимости судебной системы и защиты демократических ценностей.

Напомним, что в январе этого года Верховный суд Израиля заблокировал назначение Арье Дери министром здравоохранения и внутренних дел, так как он считался приверженцем действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Это также способствовало возникновению напряженности в обществе и усилению антиправительственных настроений.

Напомним, что протесты в Грузии против скандального закона об иноагентах показали, насколько сильно страна не хочет российского влияния у себя дома. Как рука москвы постоянно тянется в сторону Грузии и как граждане страны этому противостоят, пишет Наташа Линдштедт, профессор кафедры государственного управления Эссекского университета.

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