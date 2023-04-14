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Неприємності для РФ: Євросоюз готує 11 пакет санкцій

14 квітня 2023 04:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Неприємності для РФ: Євросоюз готує 11 пакет санкцій
ЄС готується запровадити 11 пакет санкцій проти РФ. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Європейському Союзі триває підготовка до запровадження 11 пакета санкцій проти Росії.

Про це в інтерв'ю CNBC заявила єврокомісар з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід Макгіннес. 

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Макгіннес сказала, що Брюссель не тільки запропонує нові санкції проти Москви, але й намагатиметься забезпечити "ефективне" виконання санкцій, щоб окремим і юридичним особам було важче їх уникнути.

"Ми маємо переконатися, що вони не знайдуть способи обійти наші санкції, і я неодноразово наголошую на тому, що чим глибші наші санкції, тим сильнішими вони є, тим більше Росія шукатиме таких шляхів, незалежно від того, чи йдеться про інші країни чи інші банківські рахунки обійти" — заявила Макгіннес.

Макгіннес повідомила, що ЄС працює з США, Великою Британією, Канадою та Японією, серед інших союзників, щоб забезпечити ефективне впровадження санкцій проти Росії та зібрати розвідувальні дані про спроби країни ухилитися від санкцій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відзначили необхідність підготовки 11-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак привітав пропозицію Польщі та країн Балтії включити в 11 санкційний пакет ЄС обмеження щодо атомної енергетики РФ.

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