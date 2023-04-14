Неприятности для РФ: Евросоюз готовит 11 пакет санкций

ЕС готовится ввести 11 пакет санкций против РФ. Фото: google.com

В Европейском Союзе идет подготовка к введению 11 пакета санкций против России.

Об этом в интервью CNBC заявила еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид Макгиннес.

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Макгиннес сказала, что Брюссель не только предложит новые санкции против Москвы, но и постарается обеспечить "эффективное" выполнение санкций, чтобы отдельным и юридическим лицам было труднее их избежать.

"Мы должны убедиться, что они не найдут способы обойти наши санкции, и я неоднократно подчеркиваю то, что чем глубже наши санкции, тем сильнее они есть, тем больше Россия будет искать такие пути, независимо от того, идет ли речь о других странах или других банковские счета обойти" — заявила Макгиннес.

Макгиннес сообщила, что ЕС работает с США, Великобританией, Канадой и Японией среди других союзников, чтобы обеспечить эффективное внедрение санкций против России и собрать разведывательные данные о попытках страны уклониться от санкций.

Напомним, Владимир Зеленский и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметили необходимость подготовки 11-го пакета санкций против Российской Федерации.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поприветствовал предложение Польши и стран Балтии включить в 11 санкционный пакет ЕС ограничения по атомной энергетике РФ.