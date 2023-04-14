Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Неприятности для РФ: Евросоюз готовит 11 пакет санкций arrow

Неприятности для РФ: Евросоюз готовит 11 пакет санкций

14 апреля 2023 04:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Неприятности для РФ: Евросоюз готовит 11 пакет санкций
ЕС готовится ввести 11 пакет санкций против РФ. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Европейском Союзе идет подготовка к введению 11 пакета санкций против России.

Об этом в интервью CNBC заявила еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид Макгиннес.

Читайте также:

Макгиннес сказала, что Брюссель не только предложит новые санкции против Москвы, но и постарается обеспечить "эффективное" выполнение санкций, чтобы отдельным и юридическим лицам было труднее их избежать.

"Мы должны убедиться, что они не найдут способы обойти наши санкции, и я неоднократно подчеркиваю то, что чем глубже наши санкции, тем сильнее они есть, тем больше Россия будет искать такие пути, независимо от того, идет ли речь о других странах или других банковские счета обойти" — заявила Макгиннес.

Макгиннес сообщила, что ЕС работает с США, Великобританией, Канадой и Японией среди других союзников, чтобы обеспечить эффективное внедрение санкций против России и собрать разведывательные данные о попытках страны уклониться от санкций.

Напомним, Владимир Зеленский и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметили необходимость подготовки 11-го пакета санкций против Российской Федерации.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поприветствовал предложение Польши и стран Балтии включить в 11 санкционный пакет ЕС ограничения по атомной энергетике РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB