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"Світ знає рішення": Зеленський подякував партнерам за нові санкції проти Росії

12 квітня 2023 22:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Світ знає рішення": Зеленський подякував партнерам за нові санкції проти Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У своєму щоденному відеозвернені, 12 квітня, Президент України Володимир Зеленський подякував партнерам за нові санкції проти Росії. Він наголосив, що жодної руїни в Україні не буде.

Відповідне звернення з'явилось у соцмережах Президента.

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Звернення Зеленського

"Жодної руїни в Україні — не буде. Це наша мета. І це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста", — наголосив Зеленський.

Він додав, що світ знає рішення щодо активів Росії, російських посадовців, олігархів, які багатіли, поки їхня держава ставала терористом.

"Усі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія принесла біль і страждання. Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою — саме для агресора. І все для цього ми робимо. Дякую партнерам, які нас підтримують", — сказав глава держави у своєму зверненні.

Нагадаємо, 12 квітня Мінфін США запровадив санкції проти російського банку в Угорщині та російського мільярдера Алішера Усманова, який підпадає під санкції в багатьох юрисдикціях. 

Окрім того, нещодавно Велика Британія ввела чергові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб. У списку також є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

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