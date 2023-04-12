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"Мир знает решение": Зеленский поблагодарил партнеров за новые санкции против России

12 апреля 2023 22:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Мир знает решение": Зеленский поблагодарил партнеров за новые санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В своем ежедневном видео обращении, 12 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за новые санкции против России. Он подчеркнул, что никакой руины в Украине не будет.

Соответствующее обращение появилось в соцсетях Президента.

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Обращение Зеленского

"Никакой руины в Украине — не будет. Это наша цель. И это будет совершенно конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что мир знает решение об активах России, российских должностных лиц, богатевших олигархов, пока их государство становилось террористом.

"Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой — именно для агрессора. И все для этого мы делаем. Спасибо партнерам, которые нас поддерживают", – сказал глава государства в своем обращении.

Напомним, 12 апреля, Минфин США ввел санкции против российского банка в Венгрии и российского миллиардера Алишера Усманова, подпадающего под санкции во многих юрисдикциях.

Кроме того, недавно Великобритания ввела очередные санкции против российских физических и юридических лиц. В списке также есть супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.

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