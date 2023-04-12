США запровадили санкції проти російського банку в Угорщині: деталі

Голова Мінфіну США Джанет Йеллен. Фото: REUTERS.

У середу, 12 квітня, США оголосили нові санкції проти Міжнародного інвестиційного банку — кредитної установи, що базується в Будапешті і має майже 50% російської власності й позбавлена нагляду з боку угорської влади.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну США.

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Як стверджує влада США, присутність Міжнародного інвестиційного банку в Будапешті "дозволяє Росії посилити свою розвідувальну присутність у Європі", а також сприяє зловмисним діям у Центральній Європі та на Західних Балканах і корупції й ухилянню від санкцій.

"Уряд Росії готовий виділити додаткові ресурси, зокрема державні гарантії та субсидії, щоб врятувати банк від дефолту, що насувається", — зауважує Мінфін США.

Хто ще потрапив під санкції

Окрім того, скоординовані санкції США та Великої Британії спрямовані також на мережу компаній російського мільярдера Алішера Усманова, який підпадає під санкції в багатьох юрисдикціях.

Згідно із повідомленням, Усманов контролює широку мережу підприємств у безпечних фінансових гаванях, а також використовує членів родини, щоб проводити фінансові операції, що дозволяє йому потенційно обходити санкції. Усманов потрапив під санкції Австралії, Канади, Європейського Союзу (ЄС), Японії, Нової Зеландії, Швейцарії та Великої Британії.

Через це до санкційних списків внесено кіпрський траст The Sister Trust Усманова та його сестри, а також низку інших компаній та громадян Кіпру, Великої Британії, Росії та Узбекистану, які керували ними в інтересах Усманова. Під санкції також потрапили низка родичів Усманова і зареєстрована у Ліхтенштейні компанія Sequoia trust.

Санкції передбачають замороження активів згаданих осіб у США та заборону американським громадянам і компаніям вести з ними ділові відносини.

Нагадаємо, нещодавно Велика Британія ввела чергові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб. У списку також є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.