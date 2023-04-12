США ввели санкции против российского банка в Венгрии: детали

Глава Минфина США Джанет Йеллен. Фото: REUTERS.

В среду, 12 апреля, США объявили новые санкции против Международного инвестиционного банка — базирующегося в Будапеште кредитного учреждения, имеющего почти 50% российской собственности и лишенного надзора со стороны венгерских властей.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

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Как утверждают власти США, присутствие Международного инвестиционного банка в Будапеште "позволяет России усилить свое разведывательное присутствие в Европе", а также способствует злонамеренным действиям в Центральной Европе и на Западных Балканах и коррупции и уклонению от санкций.

"Правительство России готово выделить дополнительные ресурсы, в том числе государственные гарантии и субсидии, чтобы спасти банк от надвигающегося дефолта", — отмечает Минфин США.

Кто еще попал под санкции

Кроме того, скоординированные санкции США и Великобритании направлены также на сеть компаний российского миллиардера Алишера Усманова, подпадающего под санкции во многих юрисдикциях.

Согласно сообщению, Усманов контролирует широкую сеть предприятий в безопасных финансовых гаванях, а также использует членов семьи для проведения финансовых операций, что позволяет ему потенциально обходить санкции. Усманов попал под санкции Австралии, Канады, Европейского Союза (ЕС), Японии, Новой Зеландии, Швейцарии и Великобритании.

Из-за этого в санкционные списки внесен кипрский траст The Sister Trust Усманова и его сестры, а также ряд других компаний и граждан Кипра, Великобритании, России и Узбекистана, руководивших ими в интересах Усманова. Под санкции также попал ряд родственников Усманова и зарегистрирована в Лихтенштейне компания Sequoia trust.

Санкции предусматривают заморозку активов упомянутых лиц в США и запрещение американским гражданам и компаниям вести с ними деловые отношения.

Напомним, недавно Великобритания ввела очередные санкции против российских физических и юридических лиц. В списке также есть супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.