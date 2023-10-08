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Нетаньяху заявив про закінчення першої фази операції в Ізраїлі

8 жовтня 2023 03:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Нетаньяху заявив про закінчення першої фази операції в Ізраїлі
Нетаньяху заявив про закінчення першої фази операції в Ізраїлі. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про закінчення першої фази операції та знищення більшої частини терористів на території Ізраїлю.

Про це Нетаньяху написав на сторінці у Twitter.

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Нетаньяху заявив про закінчення першої фази операції

Прем'єр-міністр Ізраїлю зазначив, що перший етап закінчується в ці години знищенням більшості сил противника, які проникли на нашу територію.

"Ми вступаємо у довгу та важку війну, яка була нав'язана нам убивчим нападом ХАМАСу", — заявив Нетаньяху.

Допис Нетаньяху

При цьому Нетаньяху додав, що безпека громадян Ізраїлю буде відновлена і вони переможуть.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявляє, що 7 жовтня через бойові дії в Ізраїлі поранення отримали щонайменше 1590 людей.

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