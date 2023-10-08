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Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции в Израиле

8 октября 2023 03:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции в Израиле
Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции в Израиле. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции и уничтожении большей части террористов на территории Израиля.

Об этом Нетаньяху написал на своей странице в Twitter.

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Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции

Премьер-министр Израиля отметил, что первый этап заканчивается в эти часы уничтожением большинства сил противника, проникших на нашу территорию.

"Мы вступаем в долгую и тяжелую войну, которая была навязана нам убийственным нападением ХАМАСа", — заявил Нетаньяху.

Сообщение Нетаньяху

При этом Нетаньяху добавил, что безопасность граждан Израиля будет восстановлена, и они победят.

Напомним, министерство здравоохранения Израиля заявляет, что 7 октября из-за боевых действий в Израиле ранения получили по меньшей мере 1590 человек.

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