Незабаром Папу Франциска випишуть з римської лікарні: коли він повернеться до Ватикану

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Очікується, що завтра, 1 квітня, Папу Франциска випишуть з римської лікарні, де він лікується від бронхіту. Стан його здоров'я покращується.

Про це повідомляє AP News.

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Речник Ватикану Маттео Бруні повідомив що Франциск має бути на площі для меси, яка знаменує початок Страсного тижня та відкриває низку урочистих публічних церемоній, кульмінацією яких стане Великдень 9 квітня.

Папа Франциск був госпіталізований в поліклініку Джемеллі у середу, 29 березня. Понтифік отримував антибіотики для лікування свого бронхіту.

"Вчорашній день пройшов добре, з нормальним клінічним одужанням. Увечері Папа Франциск повечеряв піцою разом з усіма, хто допомагає йому в ці дні перебування в лікарні", — розповів Бруні.

Повернення Папи Франциска до ватиканського готелю очікується завтра.

Медики вирішили госпіталізувати його після того, як він повернувся до своєї резиденції у Ватикані після традиційної щотижневої публічної аудієнції на площі Святого Петра. У Ватикані повідомили, що в попередні дні він відчував труднощі з диханням.

У четвер увечері Бруні заявив, що лікування антибіотиками від бронхіту призвело до "помітного" поліпшення його здоров'я.

Майже відразу після оголошення дати виписки Франциска, Ватикан оголосив, що Папа зустрінеться з прем'єр-міністром Боснії і Герцеговини в понеділок на приватній аудієнції в Апостольському палаці.

Італійський кардинал Джованні Баттіста Ре заявив, що Франциск зможе головувати на церемоніях Страсного тижня, але не святкувати їх.

Нагадаємо, увечері 29 березня Папа Римський Франциск був екстрено госпіталізований до лікарні Джемеллі в Римі. Він там пробуде "кілька днів" для лікування респіраторної інфекції.

Також ми писали, що Папа Римський Франциск заявив, що хоче приїхати до Києва. Але він зробить це тільки в тому випадку, якщо разом з Києвом відвідає і москву, бо поодинці їхати у ці міста не планує.