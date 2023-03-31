Вскоре Папу Франциска выпишут из римской больницы: когда он вернется в Ватикан
Ожидается, что завтра, 1 апреля, Папу Франциска выпишут из римской больницы, где он лечится от бронхита. Состояние его здоровья улучшается.
Об этом сообщает AP News.
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Представитель Ватикана Маттео Бруни сообщил, что Франциск должен быть на площади для мессы, которая знаменует начало Страстной недели и открывает ряд торжественных публичных церемоний, кульминацией которых станет Пасха 9 апреля.
Папа Франциск был госпитализирован в поликлинику Джемелли в среду, 29 марта. Понтифик получал антибиотики для лечения бронхита.
"Вчерашний день прошел хорошо, с нормальным клиническим выздоровлением. Вечером Папа Франциск поужинал пиццей вместе со всеми, кто помогает ему в эти дни пребывания в больнице", — рассказал Бруни.
Возвращение Папы Франциска в ватиканскую гостиницу ожидается завтра.
Медики решили госпитализировать его после того, как он вернулся в свою резиденцию в Ватикане после традиционной еженедельной публичной аудиенции на площади Святого Петра. В Ватикане сообщили, что в предыдущие дни он испытывал затруднения с дыханием.
В четверг вечером Бруни заявил, что лечение антибиотиками от бронхита привело к "заметному" улучшению его здоровья.
Почти сразу после объявления даты выписки Франциска Ватикан объявил, что Папа встретится с премьер-министром Боснии и Герцеговины в понедельник на частной аудиенции в Апостольском дворце.
Итальянский кардинал Джованни Баттисто Ре заявил, что Франциск сможет председательствовать на церемониях Страстной недели, но не праздновать их.
Напомним, вечером, 29 марта, Папа Римский Франциск был экстренно госпитализирован в больницу Джемелли в Риме. Он там пробудет несколько дней для лечения респираторной инфекции.
Также мы писали, что Папа Римский Франциск заявил, что хочет приехать в Киев. Но он сделает это только в том случае, если вместе с Киевом посетит и Москву, потому что в одиночку ехать в эти города не планирует.