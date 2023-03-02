Ні дня без катастрофи в рф: в Ульяновську вибухнув військово-транспортний літак Іл-76 МД
У росії вибухнув військово-транспортний літак Іл-76 МД. Інцидент стався під час випробувань на авіазаводі в Ульяновську.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
-
На Херсонщині росіяни атакували дронами людей, що стояли у черзі за гуманітаркою
-
Пересипський та Хаджибейський: в Одесі планують перейменувати два райони
-
Технологічний прорив: вчені працюють над тим, щоб люди мали крила та щупальці
-
На Київщині знайшли тіла ще трьох людей, вбитих російськими окупантами
-
"Зливав" окупантам позиції ЗСУ: прокуратура затримала жителя Сумщини
-
"Активність падає": у поліції розповіли про ситуацію з поширенням руху ПВК "Редан"
-
Іран чекає від рф ППО С-400, але може опинитися у пастці Ізраїлю
-
Масовані атаки рф можуть залишитись у минулому, — Гуменюк
-
У Копенгагені невідомі вандали розфарбували "Русалочку" у кольори російського прапора
-
Забарний готується повернутися на поле: відомі терміни
Деталі
Вибух стався на авіаційному заводі ПАТ "ІЛ-Авіастар". Там за допомогою повітря під тиском проводили випробування фюзеляжу літака. Несподівано для росіян сталася розгерметизація та корпус Іл-76 МД зруйнувався.
Внаслідок вибуху один працівник помер та шестеро — отримали поранення.
Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, вранці російські медіапропагандисти заявили про те, що на території Брянської області діє "українська диверсійно-розвідувальна група".
Пишуть, що "диверсанти" нібито обстріляли легковий автомобіль. Крім того, медіапропагандисти країни-агресора заявили про атаку "української ДРГ" на шкільний автобус.
Йшлося також про захоплення заручників у одному із сіл Брянської області.
Пізніше пропагандисти рф заявили, що "українці" нібито підірвали підстанцію і газову станцію, а також ведуть бій у селищі Сушани.
Також ми писали, що сьогодні, 2 березня, у росії лунали вибухи. Їх чули у Тульській області та Брянську.