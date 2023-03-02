Ні дня без катастрофи в рф: в Ульяновську вибухнув військово-транспортний літак Іл-76 МД

Іл-76 МД

У росії вибухнув військово-транспортний літак Іл-76 МД. Інцидент стався під час випробувань на авіазаводі в Ульяновську.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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Вибух стався на авіаційному заводі ПАТ "ІЛ-Авіастар". Там за допомогою повітря під тиском проводили випробування фюзеляжу літака. Несподівано для росіян сталася розгерметизація та корпус Іл-76 МД зруйнувався.

Внаслідок вибуху один працівник помер та шестеро — отримали поранення.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, вранці російські медіапропагандисти заявили про те, що на території Брянської області діє "українська диверсійно-розвідувальна група".

Пишуть, що "диверсанти" нібито обстріляли легковий автомобіль. Крім того, медіапропагандисти країни-агресора заявили про атаку "української ДРГ" на шкільний автобус.

Йшлося також про захоплення заручників у одному із сіл Брянської області.

Пізніше пропагандисти рф заявили, що "українці" нібито підірвали підстанцію і газову станцію, а також ведуть бій у селищі Сушани.

Також ми писали, що сьогодні, 2 березня, у росії лунали вибухи. Їх чули у Тульській області та Брянську.