Ни дня без катастрофы в рф: в Ульяновске взорвался военно-транспортный самолет Ил-76 МД
В россии взорвался военно-транспортный самолет Ил-76 МД. Инцидент произошел во время испытаний на авиазаводе в Ульяновске.
Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".
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Взрыв произошел на авиационном заводе ПАО "ИЛ-Авиастар". Там с помощью воздуха под давлением проводилось испытание фюзеляжа самолета. Неожиданно для россиян произошла разгерметизация и корпус Ил-76 МД разрушился.
В результате взрыва один работник умер и шестеро — получили ранения.
Напомним, сегодня, 2 марта, утром российские медиапропагандисты заявили о том, что на территории Брянской области действует "украинская диверсионно-разведывательная группа".
Пишут, что "диверсанты" якобы обстреляли легковой автомобиль. Кроме того, медиапропагандисты страны-агрессора заявили об атаке "украинской ДРГ" на школьный автобус.
Речь также шла о захвате заложников в одном из сел Брянской области.
Позже пропагандисты россии заявили, что "украинцы" якобы взорвали подстанцию и газовую станцию, а также ведут бой в поселке Сушаны.
Также мы писали, что сегодня, 2 марта, в россии раздавались взрывы. Их слышали в Тульской области и Брянске.