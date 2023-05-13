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Ні випити, ні закусити: чому Білорусь забороняє продаж вина та кав'яру

13 травня 2023 04:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ні випити, ні закусити: чому Білорусь забороняє продаж вина та кав'яру
У Білорусі перевіряють якість харчів. Фото: Держстандарт
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Держстандарт Білорусі перевірив кілька продуктів і повідомив результати: у немилість потрапили італійське червоне вино, а також російський сушений кав'яр та рибні консерви.

Про це повідомляє білоруське видання "Зеркало".

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Контролери виявили численні порушення:

  • У сушено-в'яленій ікрі "З'їж рибку" російського виробництва виявився консервант, про який промовчали в маркуванні: сорбінова кислота.
  • У консервованій хамсі в томатному соусі "Фаворит" міститься неприпустимий консервант: бензойна кислота.
  • Сухе червоне вино Fontevento виробництва Італії також заборонили продавати в Білорусі все через ту саму сорбінову кислоту, якої у складі не повинно бути.

Повідомляється, що через ці добавки все це не можна ввозити і продавати в Білорусі.

Нагадаємо, Чарльза III розкритикували за включення французької страви в меню коронації. Він обрав кіш як фірмову їжу для коронації.

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