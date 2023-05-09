У Білорусі затримали чоловіка за тату з гербом України

Хлопець зробив тату на підтримку України. Фото: Telegram

У Білорусі затримали 22-річного хлопця за татуювання з гербом України. Щоправда, на його тілі ще був нанесений і національний герб Білорусі.

Про це повідомляє правозахисний проект "Вясна" у Telegram.

Читайте також:

Причиною затримання стало татуювання з гербами України та Білорусі — Пагоня та Тризуб.

Повідомляється також, що силові структури записали відео допиту чоловіка. У ньому він жалкує про скоєне.

Хлопець зізнався, що набив Пагоню ще 2021 року, а після початку повномаштабної війни набив на плечі український герб на підтримку України.

Хлопець зробив тату на підтримку України. Фото: Telegram

На це білоруські силовики назвали тату "підтримкою протестів та нацистів". І додали, що тіло доведеться почистити. Щоправда, у який спосіб — не уточнили.

Нагадаємо, у Волковиському районі Білорусі, який межує з Польщею та Литвою, військовим пенсіонерам роздали зброю та наказали охороняти порядок. Вони кажуть, що країни НАТО нібито загрожують їхній країні.

Пенсіонери з автоматами заявили, що якщо знадобиться, то вони дійдуть на танках до Брюсселя.