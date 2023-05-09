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У Білорусі затримали чоловіка за тату з гербом України

9 травня 2023 03:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Білорусі затримали чоловіка за тату з гербом України
Хлопець зробив тату на підтримку України. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Білорусі затримали 22-річного хлопця за татуювання з гербом України. Щоправда, на його тілі ще був нанесений і національний герб Білорусі. 

Про це повідомляє правозахисний проект "Вясна" у Telegram.

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Причиною затримання стало татуювання з гербами України та Білорусі — Пагоня та Тризуб.

Повідомляється також, що силові структури записали відео допиту чоловіка. У ньому він жалкує про скоєне. 

Хлопець зізнався, що набив Пагоню ще 2021 року, а після початку повномаштабної війни набив на плечі український герб на підтримку України.

Хлопець зробив тату на підтримку України. Фото: Telegram

На це білоруські силовики назвали тату "підтримкою протестів та нацистів". І додали, що тіло доведеться почистити. Щоправда, у який спосіб — не уточнили.

Нагадаємо, у Волковиському районі Білорусі, який межує з Польщею та Литвою, військовим пенсіонерам роздали зброю та наказали охороняти порядок. Вони кажуть, що країни НАТО нібито загрожують їхній країні.

Пенсіонери з автоматами заявили, що якщо знадобиться, то вони дійдуть на танках до Брюсселя.

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