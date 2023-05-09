В Беларуси задержан мужчина за тату с гербом Украины

Парень сделал тату в поддержку Украины. Фото: Telegram

В Беларуси задержан 22-летний парень за татуировку с гербом Украины. Правда, на его теле был нанесен еще и национальный герб Беларуси.

Об этом сообщает правозащитный проект "Вясна" в Telegram.

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Сообщается также, что силовые структуры записали видео допроса мужчины. В нем он сожалеет о содеянном.

Молодой человек признался, что набил Пагоню еще в 2021 году, а после начала полномасштабной войны набил на плечи украинский герб в поддержку Украины.

Парень сделал тату в поддержку Украины. Фото: Telegram

Белорусские силовики увидели в тату "поддержку протестов и нацистов". И добавили, что тело придется почистить. Правда, каким образом — не уточнили.

Напомним, в Волковысском районе Беларуси, граничащем с Польшей и Литвой, военным пенсионерам раздали оружие и приказали охранять порядок. Они говорят, что страны НАТО угрожают их стране.

Пенсионеры с автоматами заявили, что если понадобится, то они придут на танках в Брюссель.