В Беларуси задержан мужчина за тату с гербом Украины
В Беларуси задержан 22-летний парень за татуировку с гербом Украины. Правда, на его теле был нанесен еще и национальный герб Беларуси.
Об этом сообщает правозащитный проект "Вясна" в Telegram.
Причиной задержания стала татуировка с гербами Украины и Беларуси — Погоня и Тризуб.
Сообщается также, что силовые структуры записали видео допроса мужчины. В нем он сожалеет о содеянном.
Молодой человек признался, что набил Пагоню еще в 2021 году, а после начала полномасштабной войны набил на плечи украинский герб в поддержку Украины.
Белорусские силовики увидели в тату "поддержку протестов и нацистов". И добавили, что тело придется почистить. Правда, каким образом — не уточнили.
Напомним, в Волковысском районе Беларуси, граничащем с Польшей и Литвой, военным пенсионерам раздали оружие и приказали охранять порядок. Они говорят, что страны НАТО угрожают их стране.
Пенсионеры с автоматами заявили, что если понадобится, то они придут на танках в Брюссель.