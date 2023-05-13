Ни выпить, ни закусить: почему Беларусь запрещает продажу вина и икры
13 мая 2023 04:22
В Беларуси проверяют качество продуктов. Фото: Госстандарт
Госстандарт Беларуси проверил несколько продуктов и сообщил результаты: в немилость попали итальянское красное вино, а также российская сушеная икра и рыбные консервы.
Об этом сообщает белорусское издание "Зеркало".
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Контроллеры выявили многочисленные нарушения:
- В сушено-вяленой икре "Съешь рыбку" российского производства оказался консервант, о котором умолчали в маркировке: сорбиновая кислота.
- В консервированной хамсе в томатном соусе "Фаворит" содержится недопустимый консервант: бензойная кислота.
- Сухое красное вино Fontevento производства Италии также запретили продавать в Беларуси все из-за той же сорбиновой кислоты, которой в составе не должно быть.
Сообщается, что из-за этих добавок все это нельзя ввозить и продавать в Беларуси.
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