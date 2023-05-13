Ни выпить, ни закусить: почему Беларусь запрещает продажу вина и икры

В Беларуси проверяют качество продуктов. Фото: Госстандарт

Госстандарт Беларуси проверил несколько продуктов и сообщил результаты: в немилость попали итальянское красное вино, а также российская сушеная икра и рыбные консервы.

Об этом сообщает белорусское издание "Зеркало".

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Контроллеры выявили многочисленные нарушения:

В сушено-вяленой икре "Съешь рыбку" российского производства оказался консервант, о котором умолчали в маркировке: сорбиновая кислота.

В консервированной хамсе в томатном соусе "Фаворит" содержится недопустимый консервант: бензойная кислота.

Сухое красное вино Fontevento производства Италии также запретили продавать в Беларуси все из-за той же сорбиновой кислоты, которой в составе не должно быть.

Сообщается, что из-за этих добавок все это нельзя ввозить и продавать в Беларуси.

Напомним, Чарльза III подвергли критике за включение французского блюда в меню коронации. Он выбрал киш как фирменную еду.