Нідерланди планують збудувати дві атомні електростанції: подробиці

Атомна електростанція у Європі. Фото: rawpixel.com

Нідерланди просуваються вперед із планами будівництва двох нових атомних електростанцій. Очікується, що вони складуть до 13% енергетичного балансу країни.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

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Що відомо

Як заявив міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Джеттен, уряд продовжить плани будівництва двох нових атомних електростанцій.

"Атомні електростанції — це не рішення для всього. Дві атомні електростанції в кінцевому підсумку повинні складати близько 10-13 відсотків нашого балансу електроенергії", — сказав Джеттен.

Він зазначив, що остаточне рішення щодо атомних електростанцій буде ухвалене приблизно через півтора року.

Критика з боку експертів

Експертна група у своєму звіті щодо планів уряду збудувати дві атомні електростанції зазначила, що нові АЕС мають сенс лише в тому випадку, якщо попит на електроенергію подвоїться або потроїться і Нідерландам доведеться постачати енергію в сусідні країни.

У доповіді також критикується вибір Кабінетом міністрів Борсселе як місця будівництва атомних електростанцій. Позиція уряду полягає у тому, що Борсселе вже має знання, досвід і підтримку для роботи з атомною енергетикою. Але експерти не вважають це хорошим вибором.

"Багато електроенергії вже виробляється на узбережжі вітровими електростанціями в морі. З додаванням атомних електростанцій електрична мережа буде перевантажена", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, Німеччина виведе з експлуатації три останні атомні електростанції. До опівночі вони будуть відключені.