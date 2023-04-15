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Нідерланди планують збудувати дві атомні електростанції: подробиці

15 квітня 2023 13:13
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Нідерланди планують збудувати дві атомні електростанції: подробиці
Атомна електростанція у Європі. Фото: rawpixel.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Нідерланди просуваються вперед із планами будівництва двох нових атомних електростанцій. Очікується, що вони складуть до 13% енергетичного балансу країни. 

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

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Що відомо

Як заявив міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Джеттен, уряд продовжить плани будівництва двох нових атомних електростанцій. 

"Атомні електростанції — це не рішення для всього. Дві атомні електростанції в кінцевому підсумку повинні складати близько 10-13 відсотків нашого балансу електроенергії", — сказав Джеттен. 

Він зазначив, що остаточне рішення щодо атомних електростанцій буде ухвалене приблизно через півтора року. 

Критика з боку експертів

Експертна група у своєму звіті щодо планів уряду збудувати дві атомні електростанції зазначила, що нові АЕС мають сенс лише в тому випадку, якщо попит на електроенергію подвоїться або потроїться і Нідерландам доведеться постачати енергію в сусідні країни.

У доповіді також критикується вибір Кабінетом міністрів Борсселе як місця будівництва атомних електростанцій. Позиція уряду полягає у тому, що Борсселе вже має знання, досвід і підтримку для роботи з атомною енергетикою. Але експерти не вважають це хорошим вибором. 

"Багато електроенергії вже виробляється на узбережжі вітровими електростанціями в морі. З додаванням атомних електростанцій електрична мережа буде перевантажена", — йдеться у звіті. 

Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, Німеччина виведе з експлуатації три останні атомні електростанції. До опівночі вони будуть відключені. 

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