Нидерланды планируют построить две атомные электростанции: подробности

Атомная электростанция в Европе. Фото: rawpixel.com

Нидерланды продвигаются вперед с планами строительства двух новых атомных электростанций. Ожидается, что они составят до 13% энергетического баланса страны.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Читайте также:

Что известно

Как заявил министр климата и энергетики Нидерландов Роб Джеттен, правительство продолжит планы по строительству двух новых атомных электростанций.

"Атомные электростанции — это не решение для всего. Две атомные электростанции в конечном счете должны составлять около 10-13 процентов нашего баланса электроэнергии", — сказал Джеттен.

Он отметил, что окончательное решение по атомным электростанциям будет принято примерно через полтора года.

Критика со стороны экспертов

Экспертная группа в своем отчете о планах правительства построить две атомные электростанции отметила, что новые АЭС имеют смысл только в том случае, если спрос на электроэнергию удвоится или утроится и Нидерландам придется поставлять энергию в соседние страны.

В докладе также критикуется выбор Кабинетом министров Борсселе как места строительства атомных электростанций. Позиция правительства состоит в том, что у Борсселе уже есть знания, опыт и поддержка для работы с атомной энергетикой. Но эксперты не считают это хорошим выбором.

"Много электроэнергии уже производятся на побережье ветровыми электростанциями в море. С добавлением атомных электростанций электрическая сеть будет перегружена", — говорится в отчете.

Напомним, в субботу, 15 апреля, Германия выведет из эксплуатации три последних атомных электростанции. До полуночи они будут отключены.