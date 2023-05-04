Нідерланди ведуть переговори щодо винищувачів F-16 для України, — прем'єр

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Передачу винищувачів Україні Нідерланди активно обговорюють з країнами Європи та іншими партнерами. Проте наразі це питання остаточно не вирішене.

Про це розповів прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час пресконференції з Володимиром Зеленським.

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"З приводу F-16 табу немає. Ми працюємо дуже щільно з Бельгією, Данією, Великобританією, іншими партнерами для того, щоб привести це до завершення. Ми ще не наблизилися до цього. Це дуже чутлива тема", — заявив прем'єр Нідерландів.

Рютте порівняв передачу сучасних літаків Україні з постачаннями інших видів зброї, зокрема з гаубицями та танками Leopard.

"Це досягло завершення, і зараз ми працюємо над цим. Зараз ми вже постачаємо іншу техніку до України. Щодо F-16 ми шукаємо підтримки парламенту та уряду", — сказав він.

Своєю чергою керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що F-16 для України поставлять жирну крапку у питанні російської авіаційної загрози. Цей крок від наших союзників необхідний.

Нагадаємо, 4 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Нідерландів.

Також Зеленський виступить із промовою "Немає миру без справедливості" в Гаазі, а також відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує злочини, скоєні на війні в Україні.