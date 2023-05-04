Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Нидерланды ведут переговоры по истребителям F-16 для Украины, — премьер arrow

Нидерланды ведут переговоры по истребителям F-16 для Украины, — премьер

4 мая 2023 16:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Нидерланды ведут переговоры по истребителям F-16 для Украины, — премьер
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютт. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Нидерланды активно обсуждают передачу истребитель F-16 для Украины со странами Европы и другими партнерами. Однако пока этот вопрос окончательно не решен.

Об этом рассказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Читайте также:

Истребители F-16 для Украины.

"По F-16 табу нет. Мы работаем очень плотно с Бельгией, Данией, Великобританией, другими партнерами для того, чтобы привести это к завершению. Мы еще не приблизились к этому. Это очень чувствительная тема", — заявил премьер Нидерландов.

Рютте сравнил передачу современных самолетов Украине с поставками других видов оружия, в том числе гаубицами и танками Leopard.

"Это достигло завершения, и сейчас мы работаем над этим. Сейчас мы уже поставляем другую технику в Украину. По F-16 мы ищем поддержки парламента и правительства", — сказал он.

В свою очередь руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал, что F-16 для Украины поставят жирную точку в вопросе российской авиационной угрозы. Этот шаг от наших союзников необходим.

Напомним, 4 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Нидерланды.

Также Зеленский выступит с речью "Нет мира без справедливости" в Гааге, а также посетит расследующий преступления, совершенные на войне в Украине Международный уголовный суд в Гааге.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас