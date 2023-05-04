Нидерланды ведут переговоры по истребителям F-16 для Украины, — премьер

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютт. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Нидерланды активно обсуждают передачу истребитель F-16 для Украины со странами Европы и другими партнерами. Однако пока этот вопрос окончательно не решен.

Об этом рассказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

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Истребители F-16 для Украины.

"По F-16 табу нет. Мы работаем очень плотно с Бельгией, Данией, Великобританией, другими партнерами для того, чтобы привести это к завершению. Мы еще не приблизились к этому. Это очень чувствительная тема", — заявил премьер Нидерландов.

Рютте сравнил передачу современных самолетов Украине с поставками других видов оружия, в том числе гаубицами и танками Leopard.

"Это достигло завершения, и сейчас мы работаем над этим. Сейчас мы уже поставляем другую технику в Украину. По F-16 мы ищем поддержки парламента и правительства", — сказал он.

В свою очередь руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал, что F-16 для Украины поставят жирную точку в вопросе российской авиационной угрозы. Этот шаг от наших союзников необходим.

Напомним, 4 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Нидерланды.

Также Зеленский выступит с речью "Нет мира без справедливости" в Гааге, а также посетит расследующий преступления, совершенные на войне в Украине Международный уголовный суд в Гааге.