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Нігерійські військові оголосили про повалення уряду та захоплення влади

27 липня 2023 04:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Нігерійські військові оголосили про повалення уряду та захоплення влади
Нігерійські військові захопили владу. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Нігері — військовий переворот. Тамтешні військові заявили, що повалили уряд та взяли владу. Задля врегулювання ситуації сусіди цієї країни направляють туди посередницьку місію.

Про це повідомляє агенція Reuters

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Переворот в Нігері

У Нігері ввечері 26 липня військові виступили із заявою про перехід влади. Зачитував заяву полковник Амаду Абдраман. З ним були ще дев’ять офіцерів. Він оголосив рішення сил оборони та безпеки.

"Покласти край режиму, який ви знаєте, через погіршення ситуації з безпекою та погане управління", — йдеться в заяві військових.

Також у заяві йдеться, що кордони Нігеру закриті, а по всій країні оголошено комендантську годину, всі установи республіки призупинили роботу.

Солдати при цьому застерегли від будь-якого іноземного втручання.

Зауважимо, події у Нігері розвиваються напередодні саміту Росія-Африка у Санкт-Петербурзі. Більшість лідерів африканських країн відмовилися брати участь у саміті.

Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі розпочався саміт Росія — Африка. У Кремлі звинуватили Захід у спробах "саботувати захід".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що з боку західних урядів "іде відкрите нахабне втручання і залякування африканських країн".

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