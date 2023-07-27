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Нигерийские военные объявили о свержении правительства и захвате власти

27 июля 2023 04:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Нигерийские военные объявили о свержении правительства и захвате власти
Нигерийские военные захватили власть. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Нигерии — военный переворот. Военные заявили, что свергли правительство и взяли власть. Для урегулирования ситуации соседи этой страны направляют туда посредническую миссию.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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В Нигерии вечером 26 июля военные выступили с заявлением о переходе власти. Зачитывал заявление полковник Амаду Абдраман. С ним было еще девять офицеров. Он объявил решение сил обороны и сохранности.

"Покончить с режимом, который вы знаете, из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления", — говорится в заявлении военных.

Также в заявлении говорится, что границы Нигерии закрыты, а по всей стране объявлен комендантский час, все учреждения республики приостановили работу.

Солдаты также предостерегли от любого иностранного вмешательства.

Заметим, что события в Нигерии развиваются накануне саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Большинство лидеров африканских стран отказались участвовать в саммите.

Напомним, в российском Санкт-Петербурге начался саммит Россия — Африка. В Кремле обвинили Запад в попытках "саботировать мероприятие".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что со стороны западных правительств "идет открытое наглое вмешательство и запугивание африканских стран".

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