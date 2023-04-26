Никифоров розповів подробиці розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна

Прессекретар Президента України Сергій Никифоров. Фото: president.gov.ua

Сьогодні, 26 квітня, Володимир Зеленський та Сі Цзіньпінь провели телефонні перемовини. Обговорювали "мирний план" КНР та формулу миру.

Про це заявив речник Президента України Сергій Никифоров під час телемарафону.

Читайте також:

Деталі телефонної розмови

За словами Никифорова, важливий сам факт переговорів. Він може означати розвиток українсько-китайських відносин.

"Ми позитивно налаштовані на такий прямий діалог з Китаєм", — каже Сергій Никифоров.

Ще однією з тем стали і обговорення війни в Україні.

"Відбувся обмін думками, тобто голова КНР уже особисто представив китайський "мирний план", який є у публічному просторі і дуже відомий. Президент України розповів про свою формулу миру, яка є для нас пріоритетною. Приємно, що є певні моменти, такі точки перетину", — каже прессекретар.

Никифоров також додав, що давати оцінку переговорам ще зарано, адже це тільки "перший крок до відновлення стосунків між країнами".

У МЗС Росії вже відреагували щодо перемовин Зеленського і Сі Цзіньпіна. За словами Зарахової, Москва бачить готовність Пекіна докладати зусиль для налагодження переговорного процесу щодо України.