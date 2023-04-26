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Никифоров розповів подробиці розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна

26 квітня 2023 18:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Никифоров розповів подробиці розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна
Прессекретар Президента України Сергій Никифоров. Фото: president.gov.ua
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 26 квітня, Володимир Зеленський та Сі Цзіньпінь провели телефонні перемовини. Обговорювали "мирний план" КНР та формулу миру.

Про це заявив речник Президента України Сергій Никифоров під час телемарафону.

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Деталі телефонної розмови

За словами Никифорова, важливий сам факт переговорів. Він може означати розвиток українсько-китайських відносин.

"Ми позитивно налаштовані на такий прямий діалог з Китаєм", — каже Сергій Никифоров.

Ще однією з тем стали і обговорення війни в Україні.

"Відбувся обмін думками, тобто голова КНР уже особисто представив китайський "мирний план", який є у публічному просторі і дуже відомий. Президент України розповів про свою формулу миру, яка є для нас пріоритетною. Приємно, що є певні моменти, такі точки перетину", — каже прессекретар.

Никифоров також додав, що давати оцінку переговорам ще зарано, адже це тільки "перший крок до відновлення стосунків  між країнами".

У МЗС Росії вже відреагували щодо перемовин Зеленського і Сі Цзіньпіна. За словами Зарахової, Москва бачить готовність Пекіна докладати зусиль для налагодження переговорного процесу щодо України. 

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