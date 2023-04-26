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Захарова відреагувала на розмову Сі Цзіньпіна із Зеленським

26 квітня 2023 18:25
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Захарова відреагувала на розмову Сі Цзіньпіна із Зеленським
Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото: росЗМІ
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У МЗС Росії за підсумками розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпінем побачили "співзвучність" позицій Москви та Пекіну. Також в Росії вкотре звинуватили Україну у підриві переговорів.

Про це йдеться у заяві речниці МЗС Росії Марії Захарової.

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За її словами, Москва бачить готовність Пекіна докладати зусиль для налагодження переговорного процесу щодо України. 

"Наголошуємо на готовності китайської сторони докладати зусиль для налагодження переговорного процесу. Бачимо широке співзвуччя наших принципових підходів з положеннями опублікованого МЗС КНР 24 лютого відповідного позиційного документа", — сказала Захарова. 

Вона додала, що Україна водночас, нібито, демонструє "неприйняття будь-яких здорових ініціатив, спрямованих на політико-дипломатичне врегулювання" в Україні. 

"Заклики до миру навряд чи можуть бути адекватно сприйняті у Києві", — підсумувала Захарова.

Нагадаємо, 26 квітня Президент України Володимир Зеленський провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Цю розмову глава Української держави охарактеризував як "тривалу" та "змістовну".

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