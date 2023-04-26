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Захарова отреагировала на разговор Си Цзиньпина с Зеленским

26 апреля 2023 18:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Захарова отреагировала на разговор Си Цзиньпина с Зеленским
Представитель МИД России Мария Захарова. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В МИД России по итогам разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпинем увидели "созвучность" позиций Москвы и Пекина. Также в России еще раз обвинили Украину в подрыве переговоров.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой.

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По ее словам, Москва видит готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по Украине.

"Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа", — сказала Захарова.

Она добавила, что Украина в то же время демонстрирует "непринятие каких-либо здоровых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование" в стране.

"Призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты в Киеве", — подытожила Захарова.

Напомним, 26 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Этот разговор глава Украинского государства охарактеризовал как "длительный" и "содержательный".

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