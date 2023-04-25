У Росії запропонували повернути "сталінські репресії" та розстріли "ворогів народу"

Член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурулєв

У Держдумі РФ запропонували повернути поняття "ворог народу" та почати розстрілювати тих, хто підпаде під цю категорію. Пропонується також, щоб всі ці репресії показували по телевізору.

Таку пропозицію запропонував член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурулєв в ефірі програми роспропагандиста Соловйова.

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Депутат запропонував повернутися до розстрілів: "Пристрелимо, напевно, буде добре". Також Гурулєв згадав про відправлення до таборів та запропонував ще одну форму покарання: "довічно махати кайлом на залізниці в Магадані без права амністії".

Крім того, депутат заявив, що весь процес треба показувати по телевізору: "Вони там здохнуть на цій залізниці і будуть під нею поховані".

Він також закликав впровадити військово-польові трибунали, щоб "вершити суд прямо на фронті".

Депутат навів приклад свого діда, який пройшов усю Другу світову, потім відсидів у таборах дев'ять років і був реабілітований. За його словами, "усі розуміли, що на той момент потрібно було це зробити в державі".

Нагадаємо, нещодавно Міноборони РФ випустило рекламу служби за контрактом, де принизила низку цивільних професій.

За задумом російських пропагандистів, росіянам, які працюють охоронцями у супермаркеті, фітнес-тренерами чи таксистами, має бути соромно.