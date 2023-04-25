В России предложили вернуть "сталинские репрессии" и расстрелы "врагов народа"

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев

В Госдуме РФ предложили вернуть понятие "враг народа" и начать расстреливать тех, кто подвергнется этой категории. Предлагается также, чтобы все эти репрессии показывали по телевизору.

Такое предложение предложил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире программы роспропагандиста Соловьева.

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Депутат предложил вернуться к расстрелам: "Пристрелим, наверное, будет хорошо". Также Гурулев упомянул об отправлении в лагеря и предложил еще одну форму наказания: "пожизненно махать киркой на железной дороге в Магадане без права амнистии".

Кроме того, депутат заявил, что весь процесс нужно показывать по телевизору: "Они там сдохнут на этой железной дороге и будут под ней похоронены".

Он также призвал внедрить военно-полевые трибуналы, чтобы "вершить суд прямо на фронте".

Депутат привел пример своего деда, прошедшего всю Вторую мировую, затем отсидел в лагерях девять лет и был реабилитирован. По его словам, "все понимали, что в тот момент нужно было это сделать в государстве".

Напомним, недавно Минобороны РФ выпустило рекламу службы по контракту, где унизила ряд гражданских профессий.

По замыслу российских пропагандистов, россиянам, которые работают охранниками в супермаркете, фитнес-тренерами или таксистами, должно быть стыдно.