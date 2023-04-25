Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В России предложили вернуть "сталинские репрессии" и расстрелы "врагов народа" arrow

В России предложили вернуть "сталинские репрессии" и расстрелы "врагов народа"

25 апреля 2023 19:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России предложили вернуть "сталинские репрессии" и расстрелы "врагов народа"
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Госдуме РФ предложили вернуть понятие "враг народа" и начать расстреливать тех, кто подвергнется этой категории. Предлагается также, чтобы все эти репрессии показывали по телевизору.

Такое предложение предложил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире программы роспропагандиста Соловьева.

Читайте также:

Что предложили в РФ

Депутат предложил вернуться к расстрелам: "Пристрелим, наверное, будет хорошо". Также Гурулев упомянул об отправлении в лагеря и предложил еще одну форму наказания: "пожизненно махать киркой на железной дороге в Магадане без права амнистии".

Кроме того, депутат заявил, что весь процесс нужно показывать по телевизору: "Они там сдохнут на этой железной дороге и будут под ней похоронены".

Он также призвал внедрить военно-полевые трибуналы, чтобы "вершить суд прямо на фронте".

Депутат привел пример своего деда, прошедшего всю Вторую мировую, затем отсидел в лагерях девять лет и был реабилитирован. По его словам, "все понимали, что в тот момент нужно было это сделать в государстве".

Напомним, недавно Минобороны РФ выпустило рекламу службы по контракту, где унизила ряд гражданских профессий.

По замыслу российских пропагандистов, россиянам, которые  работают охранниками в супермаркете, фитнес-тренерами или таксистами, должно быть стыдно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас