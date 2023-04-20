Міноборони РФ випустило рекламу служби за контрактом: актор раніше виступав проти війни
Росія продовжує вербувати своїх громадян на війну проти України за допомогою абсурдної пропаганди. На цей раз у РФ вирішили створити рекламу служби за контрактом.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
У Росії випустили рекламу служби за контрактом
За задумом російських пропагандистів, росіянам, які працюють охоронцями у супермаркеті, фітнес-тренерами чи таксистами, має бути соромно за свою професію. Замість звичайних цивільних професій у ролику показують військових із символікою російської терористичної армії — літерою Z.
Закінчується ролик словами: "Ти ж мужик. Будь ним. Служи за контрактом! Щомісячні виплати від 204 000 рублів".
Тобто росіянам намагаються вбити в голови, що "справжній мужик" має служити за контрактом в окупаційній армії РФ.
Хто знявся в рекламі
Одним з акторів виявився москвич Михайло Морозов, який раніше був проти війни. 2014 року він викладав посаду про "агресію" РФ через "оголошення братовбивчої війни" Україні. У рекламі він виконав роль таксиста.
Цікаво, що у зйомках пропагандистського ролика взяв участь білорус Максим Шалипін, який раніше знімався у формі солдатів Третього Рейху. Раніше він також працював в одному із фітнес-клубів у Вітебську, але тепер живе у Москві.
Третім актором, який зіграв охоронця, виявився актор із Москви Антон Волосніхін. Після зйомок він опублікував на своїй сторінці у ВКонтакте фотографії себе у військовій формі з нашивкою Z.
Іншим актором реклами зі слоганом "Ти ж мужик" виявився фітнес-тренер з Одеси Володимир Чепраков, з'ясувала "Верстка", знайшовши його сторінку у "ВКонтакті".
Нагадаємо, нещодавно з'ясувалось, що на порносайті Pornhub розміщують рекламу про вступ до ПВК "Вагнер". У Пригожина вважають, що така реклама — вдала ідея маркетологів.