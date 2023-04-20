Міноборони РФ випустило рекламу служби за контрактом: актор раніше виступав проти війни

Рекламний ролик служби за контрактом в Росії. Фото: скріншот з відео

Росія продовжує вербувати своїх громадян на війну проти України за допомогою абсурдної пропаганди. На цей раз у РФ вирішили створити рекламу служби за контрактом.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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За задумом російських пропагандистів, росіянам, які працюють охоронцями у супермаркеті, фітнес-тренерами чи таксистами, має бути соромно за свою професію. Замість звичайних цивільних професій у ролику показують військових із символікою російської терористичної армії — літерою Z.

Закінчується ролик словами: "Ти ж мужик. Будь ним. Служи за контрактом! Щомісячні виплати від 204 000 рублів".

Тобто росіянам намагаються вбити в голови, що "справжній мужик" має служити за контрактом в окупаційній армії РФ.

Хто знявся в рекламі

Одним з акторів виявився москвич Михайло Морозов, який раніше був проти війни. 2014 року він викладав посаду про "агресію" РФ через "оголошення братовбивчої війни" Україні. У рекламі він виконав роль таксиста.

Михайло Морозов у ролі таксиста. Фото: скріншот з відео

Цікаво, що у зйомках пропагандистського ролика взяв участь білорус Максим Шалипін, який раніше знімався у формі солдатів Третього Рейху. Раніше він також працював в одному із фітнес-клубів у Вітебську, але тепер живе у Москві.

Білорус Максим Шалипін у формі Третього Рейху. Фото: Telegram-канали

Третім актором, який зіграв охоронця, виявився актор із Москви Антон Волосніхін. Після зйомок він опублікував на своїй сторінці у ВКонтакте фотографії себе у військовій формі з нашивкою Z.

Один із акторів Антон Волосніхін, який після реклами виклав у свої соцмережі фото в російській формі. Фото: Telegram-канал "Верстка"

Іншим актором реклами зі слоганом "Ти ж мужик" виявився фітнес-тренер з Одеси Володимир Чепраков, з'ясувала "Верстка", знайшовши його сторінку у "ВКонтакті".

Одесит Володимир Чепраков. Фото: Telegram-канал "Верстка"

Нагадаємо, нещодавно з'ясувалось, що на порносайті Pornhub розміщують рекламу про вступ до ПВК "Вагнер". У Пригожина вважають, що така реклама — вдала ідея маркетологів.