Минобороны РФ выпустило рекламу службы по контракту: актер ранее выступал против войны
Россия продолжает вербовать своих граждан на войну против Украины посредством абсурдной пропаганды. В этот раз в РФ решили создать рекламу службы по контракту.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
В России выпустили рекламу службы по контракту
По замыслу российских пропагандистов, россиянам, работающим охранниками в супермаркете, фитнес-тренерами или таксистами, должно быть стыдно за свою профессию. Вместо обычных гражданских профессий в ролике показывают военных с символикой российской террористической армии буквой Z.
Заканчивается ролик словами: "Ты же мужик. Будь им. Служи по контракту! Ежемесячные выплаты от 204 000 рублей".
То есть россиянам пытаются вбить в головы, что "настоящий мужик" должен служить по контракту в оккупационной армии РФ.
Кто снялся в рекламе
Одним из актеров оказался москвич Михаил Морозов, который ранее был против войны. В 2014 году он преподавал должность об "агрессии" РФ из-за "объявления братоубийственной войны" Украине. В рекламе он исполнил роль таксиста.
Интересно, что в съемках пропагандистского ролика принял участие белорус Максим Шалыпин, ранее снимавшийся в форме солдат Третьего Рейха. Ранее он также работал в одном из фитнес-клубов в Витебске, но сейчас живет в Москве.
Третьим актером, сыгравшим охранника, оказался актер из Москвы Антон Волоснихин. После съемок он опубликовал на своей странице во Вконтакте фотографии себя в военной форме с нашивкой Z.
Другим актером рекламы со слоганом "Ты же мужик" оказался фитнес-тренер из Одессы Владимир Чепраков, выяснила "Верстка", найдя его страницу во "ВКонтакте".
Напомним, недавно выяснилось, что на порносайте Pornhub размещают рекламу о вступлении в ЧВК "Вагнер". В Пригожине считают, что такая реклама — удачная идея маркетологов.