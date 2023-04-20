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Минобороны РФ выпустило рекламу службы по контракту: актер ранее выступал против войны

20 апреля 2023 19:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Минобороны РФ выпустило рекламу службы по контракту: актер ранее выступал против войны
Рекламный ролик службы по контракту в России. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия продолжает вербовать своих граждан на войну против Украины посредством абсурдной пропаганды. В этот раз в РФ решили создать рекламу службы по контракту.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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По замыслу российских пропагандистов, россиянам, работающим охранниками в супермаркете, фитнес-тренерами или таксистами, должно быть стыдно за свою профессию. Вместо обычных гражданских профессий в ролике показывают военных с символикой российской террористической армии буквой Z.

Заканчивается ролик словами: "Ты же мужик. Будь им. Служи по контракту! Ежемесячные выплаты от 204 000 рублей".

То есть россиянам пытаются вбить в головы, что "настоящий мужик" должен служить по контракту в оккупационной армии РФ.

Кто снялся в рекламе

Одним из актеров оказался москвич Михаил Морозов, который ранее был против войны. В 2014 году он преподавал должность об "агрессии" РФ из-за "объявления братоубийственной войны" Украине. В рекламе он исполнил роль таксиста.

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Михаил Морозов в качестве таксиста. Фото: скриншот с видео

Интересно, что в съемках пропагандистского ролика принял участие белорус Максим Шалыпин, ранее снимавшийся в форме солдат Третьего Рейха. Ранее он также работал в одном из фитнес-клубов в Витебске, но сейчас живет в Москве.

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Белорус Максим Шалыпин в форме Третьего Рейха. Фото: Telegram-каналы

Третьим актером, сыгравшим охранника, оказался актер из Москвы Антон Волоснихин. После съемок он опубликовал на своей странице во Вконтакте фотографии себя в военной форме с нашивкой Z.

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Один из актеров Антон Волоснихин, после рекламы выложивший в свои соцсети фото в российской форме. Фото: Telegram-канал "Верстка"

Другим актером рекламы со слоганом "Ты же мужик" оказался фитнес-тренер из Одессы Владимир Чепраков, выяснила "Верстка", найдя его страницу во "ВКонтакте".

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Одессит Владимир Чепраков. Фото: Telegram-канал "Верстка"

Напомним, недавно выяснилось, что на порносайте Pornhub размещают рекламу о вступлении в ЧВК "Вагнер". В Пригожине считают, что такая реклама — удачная идея маркетологов.

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