Никифоров рассказал подробности разговора Зеленского и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров. Фото: president.gov.ua

Сегодня, 26 апреля, Владимир Зеленский и Си Цзиньпинь провели телефонные переговоры. Обсуждали "мирный план" КНР и формулу мира.

Об этом заявил спикер Президента Украины Сергей Никифоров во время телемарафона.

Читайте также:

Детали телефонного разговора

По словам Никифорова, важен сам факт переговоров. Оно может означать развитие украинско-китайских отношений.

"Мы положительно настроены на такой прямой диалог с Китаем", — говорит Сергей Никифоров.

Еще одной из тем стали обсуждение войны в Украине.

"Состоялся обмен мнениями, то есть глава КНР уже лично представил китайский "мирный план", который есть в публичном пространстве и очень известен. Президент Украины рассказал о своей формуле мира, которая является для нас приоритетной. Приятно, что есть определенные моменты, такие точки пересечения", — говорит пресс-секретарь.

Никифоров также добавил, что давать оценку переговорам еще рано, ведь это только "первый шаг к возобновлению отношений между странами".

В МИД России уже отреагировали на переговоры Зеленского и Си Цзиньпина. По словам Захаровой, Москва видит готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по Украине.