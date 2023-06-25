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Німеччина обіцяє Україні додаткові поставки зенітних систем Gepard

25 червня 2023 12:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Німеччина обіцяє Україні додаткові поставки зенітних систем Gepard
Зенітно-ракетний комплекс Gepard. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Німеччина, працюючи у партнерстві зі США, планує посилити протиповітряну оборону України, надавши їй до кінця поточного року ще 45 самохідних зенітних систем Gepard. Німеччина вже передала Україні 34 системи Gepard, а наступні 15 мають прибути найближчим часом.

Про це повідомив керівник Ситуаційного центру з питань України при Міноборони Крістіан Фройдінг Welt am Sonntag.

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"Ми маємо намір спільно зі США надати до 30 додаткових систем Gepard до закінчення року", — зауважив Фройдінг.

Також генерал висловив думку, що протиповітряна оборона є критичною вразливістю у поточному контрнаступі українських збройних сил.

"Ми робимо все можливе. Однак, попри всі наші зусилля, чи може Україна вважатися досить захищеною від ракетних атак? Безумовно, ні!" — наголосив Фройдінг.

Крім того, він нагадав, що Німеччина до кінця 2023 року передасть Україні ще два зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM з "практично 100% точністю", і ще чотири комплекси поставлять наступного року.

Нагадаємо, що Збройні сили України очікують отримати додаткові 20 бойових машин піхоти Marder від німецького виробника Rheinmetall цього літнього сезону. Ця інформація була підтверджена компанією у Дюссельдорфі у п'ятницю.

Окрім того, європейські країни продовжують допомагати відновлювати Україну. Отже, Франція та Німеччина нададуть чергову фіндопомогу у загальному розмірі майже 450 млн євро.

Також ми писали, що німецький уряд передав Україні наступну військову допомогу. У цей комплект включені тягачі для бойових машин та артилерійські снаряди.

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