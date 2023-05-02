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Стало известно, когда Украина будет получать боеприпасы для установок Gepard от Германии

2 мая 2023 04:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стало известно, когда Украина будет получать боеприпасы для установок Gepard от Германии
Немецкая зенитная САУ Gepard. Фото: Wikimedia Commons
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с августа Украина получит боеприпасы для самоходных артиллерийских установок Gepard, передавших Германией. Соответствующее заявление было сделано в ходе диалога с гражданами в Бендорфе (Германия).

Об этом сообщает DW.

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По словам Шольца, сейчас настраивается производство, но это займет некоторое время.

Канцлер отметил, что поставляемое Германией оружие Украина не может использовать для обстрелов российской территории.

Он добавил, что эти правила придерживаются и другие западные государства, которые поставляют Украине оружие для противодействия российскому нападению.

"При всей необходимой помощи должно быть сделано все, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО", — заявил Шольц.

Вооруженная помощь Украине от Германии

Напомним, что Германия подтвердила передачу Украине еще одной, второй системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Всего Берлин обещал передать четыре таких системы ПВО.

Также мы писали, что Германия предложила произвести для Украины 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это четверть общего количества, которые планируют предоставить страны ЕС.

Добавим, что Украина получит 80 танков Leopard 1 от Германии уже летом. Германия держит слово и поддерживает Украину.

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