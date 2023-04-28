Німеччина вироблятиме для України артилерійські снаряди, — ЗМІ

Український військовий несе два снаряди. Фото: Reuters

Німеччина запропонувала виробити для України 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це чверть від загальної кількості, які планують надати країни ЄС.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Відповідна пропозиція надійшла на зустрічі директорів збройових компаній, що відбулася цього тижня.

Представник компанії Rheinmetall повідомив виданню, що наразі вони можуть виробляти 450 тисяч артилерійських снарядів на рік, 350 тисяч із них — у Європі.

"У перспективі Rheinmetall очікує значного збільшення виробництва в галузі артилерійських боєприпасів до виробничих потужностей близько 600 тисяч снарядів на рік", — зазначив він.

Згідно з домовленістю між країнами-членами ЄС, для часткової компенсації витрат остаточне складання снарядів має здійснюватися на території ЄС. Компоненти можуть бути поставлені з третіх країн.

У цьому контексті, Rheinmetall може забезпечити близько 50 тисяч гільз, які виготовляються в Австралії, і заряди ракетного палива, вироблені на південноафриканському заводі, але не 100 тисяч гранат, які виготовляються в Південній Африці.

Нагадаємо, що в безпілотниках Shahed-136, які Іран продає Росії, виявили двигун, заснований на німецькій технології, вкраденій майже 20 років тому. Це підкреслює здатність Ірану імітувати та вдосконалювати військові технології, отримані ним незаконним шляхом.

Також ми повідомляли, що Україна отримає 80 танків Leopard 1 від Німеччини вже влітку. Німеччина тримає слово і підтримує Україну.