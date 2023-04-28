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Германия будет производить для Украины артиллерийские снаряды, — СМИ

28 апреля 2023 23:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Германия будет производить для Украины артиллерийские снаряды, — СМИ
Украинский военный несет два снаряда. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Германия предложила произвести для Украины 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это четверть общего количества, которые планируют предоставить страны ЕС.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Соответствующее предложение поступило на состоявшейся на этой встрече директоров оружейных компаний.

Представитель компании Rheinmetall сообщил, что в настоящее время они могут производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год, 350 тысяч из них — в Европе.

"В перспективе Rheinmetall ожидает значительного увеличения производства в области артиллерийских боеприпасов к производственным мощностям около 600 тысяч снарядов в год", — отметил он.

Согласно договоренности между странами-членами ЕС, для частичной компенсации расходов окончательная сборка снарядов должна производиться на территории ЕС. Компоненты могут быть поставлены из третьих стран.

В этом контексте, Rheinmetall может обеспечить около 50 тысяч гильз, производимых в Австралии, и заряды ракетного топлива, произведенные на южноафриканском заводе, но не 100 тысяч гранат, производимых в Южной Африке.

Напомним, что в беспилотниках Shahed-136, которые Иран продает России, обнаружили двигатель, основанный на немецкой технологии, украденной почти 20 лет назад. Это подчеркивает способность Ирана имитировать и усовершенствовать военные технологии, полученные им незаконным путем.

Также мы сообщали, что Украина получит 80 танков Leopard 1 Германии уже летом. Германия держит слово и поддерживает Украину.

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