Германия будет производить для Украины артиллерийские снаряды, — СМИ
Германия предложила произвести для Украины 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это четверть общего количества, которые планируют предоставить страны ЕС.
Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Германия планирует производить снаряды для Украины
Соответствующее предложение поступило на состоявшейся на этой встрече директоров оружейных компаний.
Представитель компании Rheinmetall сообщил, что в настоящее время они могут производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год, 350 тысяч из них — в Европе.
"В перспективе Rheinmetall ожидает значительного увеличения производства в области артиллерийских боеприпасов к производственным мощностям около 600 тысяч снарядов в год", — отметил он.
Согласно договоренности между странами-членами ЕС, для частичной компенсации расходов окончательная сборка снарядов должна производиться на территории ЕС. Компоненты могут быть поставлены из третьих стран.
В этом контексте, Rheinmetall может обеспечить около 50 тысяч гильз, производимых в Австралии, и заряды ракетного топлива, произведенные на южноафриканском заводе, но не 100 тысяч гранат, производимых в Южной Африке.
Напомним, что в беспилотниках Shahed-136, которые Иран продает России, обнаружили двигатель, основанный на немецкой технологии, украденной почти 20 лет назад. Это подчеркивает способность Ирана имитировать и усовершенствовать военные технологии, полученные им незаконным путем.
Также мы сообщали, что Украина получит 80 танков Leopard 1 Германии уже летом. Германия держит слово и поддерживает Украину.