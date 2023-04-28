В іранських "Шахедах" знайшли технологію Німеччини, вкрадену 20 років тому

Силует іранського безпілотника-камікадзе Shahed-136 на заході сонця. Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press

У безпілотниках Shahed-136, які Іран продає Росії, виявили двигун, заснований на німецькій технології, вкраденій майже 20 років тому. Це підкреслює здатність Ірану імітувати та вдосконалювати військові технології, отримані ним незаконним шляхом.

Про це пише CNN.

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З листопада минулого року по березень 2023 року Conflict Armament Research дослідила компоненти 20 іранських безпілотників і боєприпасів в Україні, близько половини з яких — Shahed-136.

Двигун був розроблений іранською компанією Oje Parvaz Mado Nafar, відомою як Mado, що базується в місті Шокухіє в провінції Кум. У грудні минулого року компанія потрапила під санкції Великої Британії, США та Європейського Союзу.

Дослідники CAR виявили маркування Mado на ковпачках свічок запалювання в двигунах безпілотника, а також послідовності серійних номерів, які використовує Mado.



Двигун Mado MD-550, задокументований в Україні в грудні минулого року. Фото: CNN

Як повідомляє CNN, за даними західних урядів і ООН, "Mado" відіграє вирішальну роль в іранській індустрії безпілотників. Таку саму послідовність серійних номерів також помітили слідчі ООН, які вивчали атаки безпілотників на Саудівську Аравію, ймовірно, здійснені союзниками Ірану з-поміж хуситів у Ємені, а також ракетні атаки на Абу-Дабі минулого року.

Аналітик з питань Перської затоки в CAR Таймур Хан розповів, що іранські системи БпЛА постійно вдосконалюються і модернізуються і "довели, що вони стають дедалі точнішими з точки зору систем наведення і націлювання, а також можливостей протидії глушіння".

Конструкція двигуна свідчить, що протягом років Іран докладав значних зусиль для придбання західних технологій для своїх безпілотників і ракет, попри широкомасштабні міжнародні санкції.

У 2006 році Іран незаконно придбав двигуни для безпілотників німецької компанії Limbach Flugmotoren. Три роки по тому іранський інженер Юсеф Абуталебі оголосив, що його компанія створила двигун для БпЛА.

За даними CAR, компанія, схоже, намагалася приховати свою роль у створенні дронів Shahed. Розслідувачі виявили, що оригінальні серійні номери на компонентах безпілотників, знайдених в Україні, були стерті, очевидно, з метою приховати їхнє походження.

Серійний номер на двигуні MD-550 виробництва Mado, задокументований у Києві 2 листопада 2022 року. Фото: CNN

"Ці модифікації завадили слідчим виявити мережі закупівель, які сприяють міжнародному постачанню ключових компонентів до Ірану", — йдеться у звіті CAR.

Кабелі в двигуні, задокументовані у Києві 20 січня 2023 року. Фото: CNN

Серед інших західних компонентів, придбаних і скопійованих Іраном, — частини ракет чеського виробництва. У звіті експертів ООН у 2020 році йдеться про те, що двигун іранських ракет Quds-1, які використовувалися в атаках на саудівські нафтопереробні заводи минулого року, був "неліцензійною копією реактивного двигуна TJ-100, виробленого компанією PBS Velká Bíteš" у Чехії.

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, чому росіяни активно використовують "Шахеди". На думку аналітиків, вони намагаються компенсувати нестачу високоточних ракет.