Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на "шахеди", — ЗМІ arrow

росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на "шахеди", — ЗМІ

27 березня 2023 18:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
володимир путін та Ебрагім Раїсі
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Іран отримує від росії сучасне програмне забезпечення для спостереження після того, як надав безпілотники для війни в Україні. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Читайте також:

Деталі

Потенціал для співпраці у кібервійні з’явився після того, як Іран, за словами офіційних осіб США та Ірану, продав росії безпілотники для використання на війні в Україні, погодився надати москві ракети малої дальності та відправив танкові й артилерійські снаряди на поле бою.

Тегеран шукає кібердопомоги разом із тим, що, за словами офіційних осіб США та Ірану, запитує про десятки елітних російських ударних вертольотів і реактивних винищувачів, а також про допомогу з його програмою ракет дальнього радіуса дії.

Зазначається, що росія та Іран мають складні кіберпотенціали та давно співпрацюють один з одним, підписавши два роки тому угоду про кіберспівпрацю, яка, за словами аналітиків, зосереджена в основному на мережах кіберзахисту.

"У минулому москва довго опиралася обміну цифровими наступальними можливостями з Іраном, побоюючись, що вони згодом будуть продані в темній мережі", — пише видання, посилаючись на анонімні джерела.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Іран почав закуповувати у росії винищувачі Су-35. Це відбулося на тлі поглиблення оборонної співпраці між двома країнами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Новина з відео

18:45 Коли сіяти помідори на розсаду у 2023 році, щоб зібрати щедрий урожай

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

18:35 ЗСУ використовують на передовій рідкісне "вантажне бронетаксі": що це за техніка

18:32 У Польщі заарештували іноземців, які працювали на рф та білорусі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:30 Одеських митників упіймали на контрабанді товарів: що їм загрожує

Новина з відео

18:25ТОП-5 фільмів Квентіна Тарантіно, які стали спадщиною світового кінематографа

18:20 Штучний інтелект ChatGPT врятував життя собаці

18:18 У КНЕУ вперше викладатимуть студентам, як працювати з відкритими даними

18:00 У Києві три дні поспіль фіксували температурні рекорди

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Новина з відео

18:45 Коли сіяти помідори на розсаду у 2023 році, щоб зібрати щедрий урожай

Новина з відео

18:25ТОП-5 фільмів Квентіна Тарантіно, які стали спадщиною світового кінематографа

Новина з відео

16:25 Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Запоріжжі та вручив військовим нагороди

Новина з відео

15:59 Джамала зворушливо привітала старшого сина з днем народження: відео з домашнього архіву

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:33 росія обстріляла Слов'янськ: Зеленський показав руйнування

Новина з відео

12:10 Дантес вперше прокоментував пісню ексдружини Дорофєєвої та її бойфренда Кацуріна

Новина з відео

12:06 У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який запустив салют у дворі багатоповерхівки

Новина з відео

11:45 СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка готувала обстріли по об’єктах Укрзалізниці

Новина з відео

08:44​У Мелітополі пролунало кілька вибухів: що відомо

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

18:25ТОП-5 фільмів Квентіна Тарантіно, які стали спадщиною світового кінематографа

06:00Як притягнути путіна до відповідальності: історія ордерів на арешт глав держав

Ексклюзив

19:00Фрукти та овочі продовжують дорожчати: актуальні ціни на Одеському "Привозі"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:10Парки напружують чоловіків, а вузькі вулички — жінок: як міські простори впливають на людей

Ексклюзив

07:50Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

Ексклюзив

06:00Жінка вдома, а чоловік на фронті: як зберегти стосунки та уникнути зради

Ексклюзив

20:00Як ефективно планувати свій бюджет: 5 порад від штучного інтелекту

Новина з фото

15:45 Вже 30 років пліч-о-пліч: історія кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака

Актуальне по темі

None 27 Березень 16:07

Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

None 27 Березень 18:43

Коли сіяти помідори на розсаду у 2023 році, щоб зібрати щедрий урожай

None 27 Березень 18:49

Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

None 27 Березень 18:35

ЗСУ використовують на передовій рідкісне "вантажне бронетаксі": що це за техніка

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB