росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на "шахеди", — ЗМІ
Іран отримує від росії сучасне програмне забезпечення для спостереження після того, як надав безпілотники для війни в Україні.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
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Деталі
Потенціал для співпраці у кібервійні з’явився після того, як Іран, за словами офіційних осіб США та Ірану, продав росії безпілотники для використання на війні в Україні, погодився надати москві ракети малої дальності та відправив танкові й артилерійські снаряди на поле бою.
Тегеран шукає кібердопомоги разом із тим, що, за словами офіційних осіб США та Ірану, запитує про десятки елітних російських ударних вертольотів і реактивних винищувачів, а також про допомогу з його програмою ракет дальнього радіуса дії.
Зазначається, що росія та Іран мають складні кіберпотенціали та давно співпрацюють один з одним, підписавши два роки тому угоду про кіберспівпрацю, яка, за словами аналітиків, зосереджена в основному на мережах кіберзахисту.
"У минулому москва довго опиралася обміну цифровими наступальними можливостями з Іраном, побоюючись, що вони згодом будуть продані в темній мережі", — пише видання, посилаючись на анонімні джерела.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, Іран почав закуповувати у росії винищувачі Су-35. Це відбулося на тлі поглиблення оборонної співпраці між двома країнами.