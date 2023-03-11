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Іран досяг угоди про купівлю винищувачів Су-35 у рф, — ЗМІ

11 березня 2023 17:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російський винищувач Су-35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Іран завершив угоду про купівлю винищувачів Су-35 у росії. Це відбулося на тлі поглиблення оборонної співпраці між двома країнами.

Про це повідомляє Yahoo News з посиланням на державні ЗМІ.

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Деталі

Військово-повітряні сили Ірану, що потрапили під санкції, мають застарілий парк літаків та намагаються придбати запасні частини, щоб підтримувати їх. 

Тегеран у заяві до ООН заявив, що після ірано-іракської війни 1980-1988 років вони почали звертатися до інших країн з проханням придбати винищувачі для поповнення свого авіапарку. Після цього Іран повідомив, що "рф оголосила, що готова їх продати" після закінчення в жовтні 2020 року терміну дії обмежень на придбання Іраном звичайних озброєнь відповідно до Резолюції ООН. Йдеться про винищувачі Су-35.

За останній рік Іран налагодив міцні зв'язки з рф в різних сферах, в тому числі й у військовій. Ця інформація з'явилася на тлі заяв України про постачання рф безпілотників з Ірану, які окупанти використовують для війни.

США висловили занепокоєння через зростання військової співпраці між Іраном та рф. Речник Пентагону Джон Кірбі раніше повідомляв, що москва, ймовірно, продасть винищувачі Су-35.

За його словами, іранські пілоти навчалися у рф керувати військовими літаками, і що Тегеран може отримати ці винищувачі протягом 2023 року, що "значно посилить військово-повітряні сили Ірану порівняно з його сусідами в регіоні".

Нагадаємо, росія передає Ірану деяке захоплене на полі бою озброєння і техніку, надані США і НАТО Україні. У США вважають, що Тегеран намагатиметься переробити ці зразки озброєнь.

Також ми писали, що Іран таємно постачав велику кількість озброєння до рф для війни в Україні. До того ж Тегеран планує продовжувати постачання.

Додамо, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що є докази того, що рф запропонувала допомогу Ірану з ракетною програмою в обмін на військову допомогу. За його словами, їхній альянс швидко розвивається.

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